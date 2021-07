El PP votará en contra de prolongar la ley que permite no llevar mascarilla al aire libre

El PP votará este miércoles en contra de la convalidación del decreto ley por el que la mascarilla dejó de ser obligatoria en los espacios exteriores el pasado 26 de junio. Fuentes parlamentarias han confirmado el voto negativo de los populares, que se producirá en pleno aumento de los contagios y entre voces de los gobiernos autonómicos -también populares, como Andalucía y Castilla y León- para que el Gobierno recupere la obligación de llevarla en todo momento.

A pesar de estas peticiones, que en los últimos días también han llegado del País Vasco y de Baleares, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, defenderá este miércoles la convalidación de un decreto que hará que la autorización para ir sin mascarilla en el exterior se haga permanente, ya que sin la luz verde del Congreso solo tiene una validez por 30 días. Si no saliera adelante la votación de este miércoles, decaería la semana que viene, un mes después de la 'liberación' de las mascarillas.

De momento, los 88 votos negativos del PP no servirán por sí solos para tumbar el decreto, que el PSOE espera sacar adelante, a pesar de que comunidades de todo signo político piden volver a la ley anterior, cuando la mascarilla era obligatoria en cualquier circunstancia. En el Congreso, ERC advirtió este martes de que "si hace falta dar pasos atrás, se dan", dijo su portavoz, Gabriel Rufián, que este miércoles no ha querido adelantar el sentido del voto de su grupo.

A su llegada al Congreso, Darias ha insistido en el mensaje que está trasladando el Gobierno desde que los gobiernos autonómicos empezaron a pedir volver a la obligación total, que la norma mantiene esa condición, salvo que se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros.

El problema, ha admitido la ministra de nuevo este miércoles, es que en muchos casos no se cumple la norma y que la autorización para no llevar mascarilla en el exterior no tiene en cuenta la segunda condición, que haya una distancia de 1,5 metros.