Enrique del Pozo presenta a su nuevo novio 25 años menor que él y desvela sus planes de boda: "Somos muy fieles"

Enrique del Pozo, que hace unas semanas se estrenó como nuevo colaborador de Viva la vida, de Telecinco, ahora desvela una nueva ilusión, esta vez en el plano más íntimo.

Se trata de su nuevo chico, Rubén Sánchez, al que, según relata Diez Minutos, donde la pareja ha posado en actitud muy cariñosa, conoció en la época de Crónicas Marcianas, cuando el primero era tertuliano y el segundo miembro del equipo de seguridad del programa de Javier Sardá.

Sin embargo, el amor ha surgido hace apenas tres meses, y, desde el 1 de mayo, son oficialmente pareja sentimental.

"Me complemento totalmente con Rubén y no descartamos casarnos en el futuro"

Según cuenta la publicación, Del Pozo está convencido de haber encontrado en el culturista al amor de su vida. "Me complemento totalmente con Rubén y no descartamos casarnos en el futuro. Es un amor tan fuerte, de entenderse, comunicarse…", indica él mismo a la revista.

Sobre los comienzos de la pareja, que no fueron fáciles, indica el cantante: "Él es atleta, culturista profesional internacional, y en su ámbito no había existido nadie que 'saliera del armario' públicamente. Es más, en ese mundo hay mucha homofobia, todo podría traerle consecuencias", relata.

Enrique se define bisexual, pero se decanta "más por los hombres"

"Pero me dijo que él estaba dispuesto a confesar su condición sexual por el gran amor que nos une. No queremos una relación a escondidas", reconoce Enrique, que se define bisexual, pero se decanta "más por los hombres". "Y, sobre todo, teniendo a Rubén a mi lado".

Sobre la diferencia de edad que hay entre ellos -él tiene 64 años y su pareja, 39-, del Pozo asegura: "El amor no conoce edades. No es putero, los dos somos muy fieles, me demuestra un cariño inmenso… Rubén no se ha enamorado del famoso, ama al hombre".