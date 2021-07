Lucía Fernanda, a Ruth Núñez en 'Pasapalabra': "Ya está, nos levantamos y nos vamos"

Si el pasado lunes Lucía Fernanda –hija de Antonio Carmona- y Ruth Núñez no fueron capaces de adivinar la canción de La Pista Musical de Pasapalabra, este martes estuvieron a punto de 'abandonar' el plató del concurso al escuchar el año del tema que les planteó Roberto Leal.

"Año de la canción, 1940", señaló el presentador. Nada más escucharle, la cantante se dirigió a su compañera y le dijo: "Ruth, ya está, nos levantamos y nos vamos", al ver la dificultad de la prueba.

Leal quiso tranquilizarla: "Vamos a escuchar una versión, posterior, de 1963, que algo ayuda. Por cinco segundos... ¡Música!". Ninguna de las dos se atrevió a darle al pulsador: "Me quiere sonar a muchas cosas, incluso a Pesadilla antes de Navidad. No tengo ni idea", admitió Núñez.

En el rebote, Lucía Fernanda tampoco supo responder, y el presentador pasó a la siguiente pista: "Por cuatro segundos, un verso de la canción: Mirarme en tus ojos, verte junto a mí", señaló el sevillano.

La actriz fue la primera en apretar el pulsador y exclamó: "¡Esto lo sé! Creo que sí, pero es que no me viene", el rebote fue para la hija de Antonio Carmona: "Es que no lo sé", señaló.

Lucía Fernanda, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Leal pasó a la siguiente pista: "Cuidado, que puede ser la definitiva", advirtió, y escucharon unos segundos más de la canción que tenían que adivinar. Núñez fue la más rápida y reconoció la canción.

La actriz empezó a cantar: "Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche...". Poco a poco fue bajando el volumen, pero Leal se la dio por correcta: "Versión de Sara Montiel de la canción de Consuelo Velázquez", explicó. Y la actriz logró 3 segundos para su concursante, Marco Antonio, resarciéndose del día anterior.