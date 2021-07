Abril, en 'First dates': "Mi padre es pastor evangélico y cree que el maquillaje es del demonio"

Abril llegó a First dates sin complejos y queriendo mostrarse tal y como es, ya que en el pasado, sufrió la incomprensión de su padre que llegó a hacerle un exorcismo por su orientación sexual.

"Todo el mundo me conoce por mi look y porque soy una pedazo de maricona. Siempre llevo pelucas, colores, cadenas... la gente de Fuengirola cuando me ve pasar por la calle me reconocen a la primera y se quedan un poquito flipados", señaló la maquilladora.

Y añadió que "soy una persona no binaria, no me identifico con lo que hoy en día se conoce como femenino o masculino. También soy Drag Queen, concretamente Faux Queen –mujer que se viste de drag resaltando los estereotipos de la feminidad con fines artísticos-".

Su cita fue Desireé, que nada más ver a su cita admitió: "Me encanta como vas", a lo que la malagueña le respondió: "Me he inspirado en las muñecas Bratz". Entonces la alicantina sorprendió a Abril con un tatuaje en su que se parecía mucho a ella.

"Vas a flipar", señaló mientras se levantaba la manga de su camiseta para mostrarle a la maquilladora su tatuaje: "¡Me muero, si me tienes en el brazo!", exclamó Abril ente risas: "Me ha encantado porque me tiene a mí en el brazo".

Ya en la mesa, la malagueña le contó a Desireé que "mi padre aceptó pagarme un curso de Marketing Digital, pero le mentí e hice uno de maquillaje, él no sabe nada". Y le explicó que "mi padre es pastor evangélico y dice que el maquillaje es del demonio".

"Y los tatuajes, los piercings... todo lo que no sea natural del cuerpo es del demonio, cuando vea la hija tan maricona que tiene debe pensar que soy el demonio hecho persona", comentó entre carcajadas Abril.

Lo más sorprendente llegó cuando la maquilladora comentó que "mi padre vino a hacerme un exorcismo a mi casa y todo, hasta echó agua bendita porque me preguntó que con quien salía en las fotos, que eran hombres homosexuales que tenían en demonio dentro".

"Mi madre es todo lo contrario, abierta de mente, está como una cabra, es tarotista y echa las cartas. He tenido mucha suerte porque siempre me ha apoyado en todo", afirmó Abril.

"Una vez le pregunté el motivo por el que estaba con mi padre porque no sé qué le vio aparte de que es negro, me entiendes, y que quería tener una hija mulata. Le he salido divina, pero él, un cuadro", aseguró la malagueña.

Antes de acabar la cita, Abril quiso mostrarle su verdadero pelo a Desireé: "Te lo voy a enseñar porque me parece injusto que no veas como soy". Nada más verla, la alicantina exclamó: "¡Me encanta! Vas guapa con la peluca, pero así llevas un royo muy guay".

La conexión entre ambas fue palpable durante toda la velada y ambas reconocieron que estarían encantadas de tener una segunda cita: "Quiero convertirla en toda una travestorra", concluyó Abril.