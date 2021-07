Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana puja quasi 11 punts en un dia fins el 495,60

Amb tot, la Comunitat es manté més de cent punts per davall de la incidència mitjana acumulada a Espanya de 622,41 positius durant els últims 14 dies. En aquests moments, ha passat de ser l'octava autonomia més afectada a la desena.

L'ocupació hospitalària també continua en augment i, segons les dades del Ministeri, la Comunitat ja té 569 pacients hospitalitzats amb COVID, la qual cosa suposa un 5,17% del total dels llits ocupats. Els ingressos en UCI també han crescut fins el 75 pacients, amb el 9,08% d'aquests llits ocupats.

En les últimes 24 hores, 119 persones han ingressat en els hospitals de la Comunitat Valenciana i s'ha donat l'alta a 95. La taxa de positivitat se situa en el 16,39%, quasi un punt per damunt de la mitjana nacional del 15,47%.

LA IA ENTRE 20 I 29 ANYS ES MANTÉ EN 1.400

Per edats, la incidència acumulada en el grup d'edat d'entre 20 i 29 anys segueix ascendint fins el 1.430,66 casos per cada 100.00 habitants. Segueix sent el grup que més incidència registra, seguit del de 12 a 19, amb 1.153,27.

Entre 30 i 39, la incidència se situa en 669,12; entre 40 i 49, en 357,68; entre els menors d'11 anys, en 363,51; entre 50 i 59, en 208,82; entre 60 i 69, en 180,29; entre els majors de 80, 116,80, i entre 70 i 79, en 87,24.