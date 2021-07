Coronavirus.- El Sindicat Mèdic demana "extremar la protecció" dels nous MIR que no estan vacunats

Segons ha explicat en un comunicat, el passat 10 de juliol va finalitzar l'acte d'assignació de places de la convocatòria actual demèdics MIR i altre personal intern resident. Des d'eixe dia, els diferents Departaments de Salut de la Comunitat tenen coneixement del personal en formació assignat.

La major part d'aquest personal es troba en un rang d'edat no subsidiari d'haver sigut convocat per a l'administració de la vacuna contra el SARS-CoV2, ha advertit l'organització sindical. Per açò, des de la Conselleria s'ha comunicat que s'ha procedit a iniciar la vacunació d'aquest personal sanitari en formació i alguns han rebut ja una dosi de la vacuna.

"No obstant açò, el poc temps transcorregut des de l'administració d'aquesta vacuna fins a la incorporació en les seues respectives destinacions provoca que la seua immunització siga incompleta, ja siga perquè poden estar pendents de rebre una segona dosi o perquè no s'haja completat el temps de garantia d'immunització recomanat pels fabricants dels diferents proveïdors de vacunes" ha exposat.

Per açò, el Sindicat Mèdic entén que el personal sanitari en formació no estarà plenament immunitzat el dia en què es produïsca laincorporació en els Servicis i es troba en "situació de vulnerabilitat per l'alta exposició en l'entorn sanitari, intensificada per un context epidemiològic actual advers".

En eixe sentit, el CESM-CV ha demanat a Conselleria que "extreme la màxima protecció d'aquest personal" i adapte l'activitat assistencial mitjançant la limitació de les jornades d'atenció continuada en els circuits d'atenció de pacients COVID o reconsiderar la data d'inici de l'activitat en guàrdies.

També ha demanat l'exempció en la participació o presència d'aquests professionals en aquells procediments que s'han demostrat i qualificat d'alt risc per al contagi de la COVID. A més, ha sol·licitat un curs de prevenció de riscos COVID i de col·locació i retirada d'Equips de Protecció Individual.

El sindicat espera que la proposta realitzada siga aplicada per les direccions dels diferents departaments "amb la major premura possible", doncs el contagi d'aquests professionals per mesures preventives deficients "seria inadmissible", ha resolt.