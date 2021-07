Detingut a València un home per agredir la seua dona i amenaçar amb cremar als seus fills

Els fets van ocórrer en una vivenda situada en el districte valencià d'Exposició. Segons van esbrinar els agents, la dona li va dir al seu marit que li ajudara amb les tasques de la llar, moment en el qual aquest es va posar agressiu i va tirar els mobles del saló.

Seguidament, va agafar un ganivet de la cuina, va introduir a la dona en una habitació i la va amenaçar afirmant que la mataria abans d'anar a la presó. A més li va dir que si anava a la Policia cremaria als seus fills i després es mataria.

El sospitós també va propinar punyades a la víctima en la cara i en el cap, així com patades a l'estómac i en el muscle i colps a la boca. L'ara detingut també va impedir a la seua dona eixir del domicili, afirmant que si abandonava la vivenda la mataria, per a tot seguit eixir ell del pis al costat dels xiquets.

Per tot l'anterior, els agents, quan van tindre constància d'aquests fets, van acudir al domicili per a detindre al presumpte agressor. Aquest els va obrir la porta amb la seua filla d'un any agarrada fortament del braç.

Quan es van identificar i va saber que anava a ser arrestat, va oposar gran resistència, utilitzant a la bebé com a "escut" entre ell i els policies, relata la Prefectura Superior en un comunicat.

UN POLICIA ASSISTIT

Els agents van posar fora de perill a la bebé i, seguidament, van intentar reduir a l'home, que els va propinar patades, arribant a lesionar a un d'ells, que va requerir assistència sanitària.

Finalment, els agents ho van detindre com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i atemptat a agent de l'autoritat.

L'arrestat, un home d'origen algerià amb antecedents policials i en situació irregular a Espanya, va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i atemptat a agent de l'autoritat. Ha passat a disposició judicial i s'ha decretat la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima.