CCOO i UGT inicien mobilitzacions pels impagaments a les treballadores del Servei d'Ajuda a domicili de Castelló

CCOO i UGT iniciaran aquest dijous mobilitzacions per a protestar perquè les treballadores del Servici d'Ajuda a domicili (SAD) de Castelló no han cobrat la paga extra i, segons han explicat, perillen les seues pròximes nòmines.

Segons els sindicats, l'empresa que gestiona aquest servici ha comunicat a les treballadores que no podrà fer front ni a l'extra d'estiu ni a les futures nòmines fins que l'Ajuntament de Castelló salde el deute que té amb ells des de fa set mesos.

Per la seua banda, -han afegit- la corporació municipal diu que el problema és que no s'han tramitat els plecs de licitació des de 2019, que el servei es troba fora de contracte i que les factures haurien de passar per un ple extraordinari.

Els sindicats han sol·licitat en diverses ocasions una reunió amb l'alcaldessa, Amparo Marco, però encara no s'ha obtingut resposta. "Volem recordar a la primera edil que ha valorar l'esforç del personal que segueix cuidant als nostres dependents malgrat els impagaments, és un sector amb condicions laborals precàries i, a més, està altament feminitzat".

CCOO i UGT han assenyalat que les treballadores del SAD estan "en peus de guerra" i han decidit convocar les mobilitzacions cada dijous "fins a assegurar-se que els seus salaris estan fora de perill". Els sindicats han insistit que la burocràcia "no pot deixar sense els seus salaris a treballadores que atenen a més de 200 persones depenents de la ciutat de Castelló".

Els sindicats han convidat a tota la societat i a diferents entitats a participar en la mobilització, que se celebrarà el dijous 22 a de 11.00 a 12.00 hores, a les portes de l'Ajuntament de Castelló..