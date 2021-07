La Mostra de Pallasses i Pallassos de Xirivella homenatjarà l'ONG Payasospital

"És un reconeixement que tenim pendent des de l'any passat, en el qual la situació sanitària ens va impedir fer-ho com haguérem desitjat. Crec que ara no hi ha millor homenatge que el que se li pot fer a Payasospital, una associació que conjumina la faceta sanitària i la clown, dos mons fonamentals per a nosaltres, sobretot en aquests moments", assegura alcalde de Xirivella, Michel Montaner.

El director artístic i fundador de Payasospital, Sergio Claramunt, serà l'encarregat d'arreplegar l'homenatge de la Mostra. "Ens fa molta il·lusió aquest reconeixement, sobretot perquè vé dels nostres, dels pallassos. Al cap i a la fi, el pallasso d'hospital és una especialització d'aquesta disciplina i que la Mostra valore la nostra tasca és un orgull i ens anima a seguir", ha asseverat.

Payasospital complirà 25 anys el pròxim mes d'abril, un quart de segle en el qual s'ha convertit en una associació fonamental per als xiquets i adolescents dels hospitals valencians.

En l'actualitat, a l'ONG treballen 23 pallassos fent funcions en 10 hospitals de la Comunitat Valenciana i més d'una vintena de voluntaris col·laboren amb l'associació en tasques de promoció i recaptació.

"Som una associació sense ànim de lucre, però treballem amb pallassos professionals especialitzats, perquè para nosaltres el riure és alguna cosa molt seriós. Treballem en un món molt especial en el qual cal tindre molta sensibilitat, doncs conviuen el bon humor i el riure amb el patiment i la mort", sosté Claramunt.