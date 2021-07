Cvirus.- Sanitat adverteix que els resultats d'autotest d'antígens "no s'han d'interpretar com a definitius"

Des del departament que dirigeix Ana Barceló recorden que, d'acord amb l'Estratègia Nacional de Detecció Precoç, Vigilància i Control de Covid-19, aquest tipus de proves "són orientatives pel que no s'han d'interpretar com a resultats definitius".

D'aquesta forma, un test amb resultat positiu ha de considerar-se com un cas sospitós, "no un cas confirmat d'infecció activa", subratllen. Davant un positiu s'ha de contactar amb les autoritats sanitàries, comunicar el resultat i demanar cita per a la seua confirmació a través de la web coronavirusautotest.san.gva.es; l'APP GVASanitat o el telèfon 900 300 555. Mentrestant, cal aplicar les mesures de precaució i protecció habituals, inclòs l'aïllament.

En cas que el resultat siga negatiu, "tampoc s'ha d'interpretar com un cas descartat d'infecció activa, ni té validesa oficial com una Prova Diagnòstica d'Infecció Activa (PDIA) negativa vàlida, per exemple, per a viatjar a països on es requerisca presentar un justificant de no estar infectat de la covid. Així mateix, es recomana mantindre les mesures de prevenció habituals", expliquen.

Aquestes precisions de l'administració valenciana es realitzen després que aquest dimarts el Consell de Ministres haja aprovat el Reial decret que va a permetre la venda de test d'autodiagnòstic, és a dir, d'antígens o d'anticossos, contra la Covid-19 en farmàcies sense necessitat de recepta.

En roda de premsa, la portaveu del Govern i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha qualificat aquesta decisió com "una mesura molt reclamada i desitjada", i ha felicitat al Ministeri de Sanitat per l'acord aconseguit amb els col·legis de farmacèutics i la indústria farmacèutica.

Rodríguez ha ressaltat que amb la seua venda sense recepta es permet als ciutadans fer, "a títol personal, un exercici de prevenció" davant possibles contagis. En qualsevol cas, ha insistit que si el test dona positiu s'ha d'acudir al centre de salut per "testar de nou" el diagnòstic i poder registrar-lo en el sistema sanitari.

En compareixença davant la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats, Darias va reivindicar la setmana passada que "es fa necessari augmentar la capacitat diagnòstica per a identificar de forma més ràpida sospita de casos positius i fins i tot d'asimptomàtics, com està ocorrent en la població de 12 a 29 anys, i controlar de la manera més eficaç possible la progressió de la pandèmia".

"L'exigència de prescripció constituïa una barrera", va admetre la ministra. Aquest Reial decret-Llei va rebre divendres passat 8 de juliol el preceptiu dictamen positiu del Consell d'Estat.

Darias va justificar per què a Espanya han tardat tant de temps a arribar aquestes proves diagnòstiques, en contrast amb altres països europeus com França o Alemanya, on es poden adquirir en farmàcies, sense prescripció i a mòdics preus, des de fa mesos.

"Fins que no teníem l'existència de test d'autodiagnòstic amb marcat CE no podíem autoritzar-ho. Estàvem esperant l'arribada al mercat. Tan prompte van arribar ens vam engegar amb la tramitació del Reial decret-Llei, que té el seu procés. També estàvem esperant el dictamen del Consell d'Estat", va explicar.

Segons les xifres aportades per Darias, hi haurà disponibles fins a cinc test amb marcats CE i altres 11 amb marcat a Europa, mentre que altres 39 estan en investigació.

DETALLS DEL REIAL DECRET

L'esborrany de la nova norma de Sanitat, publicat al maig i al que va tindre accés Europa Press, justifica que "la disponibilitat de proves d'autodiagnòstic per a la Covid-19 permetrà a la població general la realització de les proves sense la intervenció d'un professional sanitari, la qual cosa d'una banda reduirà en certa mesura la pressió assistencial dels centres sanitaris i permetrà la identificació ràpida de sospites de casos positius".

De la mateixa forma, el Ministeri reconeix que la crisi sanitària per la COVID-19 "fa necessari augmentar la capacitat diagnòstica del Sistema Nacional de Salut, a fi d'identificar de forma ràpida sospites de casos positius, per a prendre les mesures adequades i així controlar eficaçment la progressió de la pandèmia i al mateix temps atendre als afectats per la pandèmia i ajudar la seua recuperació".

"Tenint en compte que l'exigència de prescripció per a la venda al públic d'aquests productes constituiria una important barrera per al seu ús, és convenient incloure'ls entre els productes d'autodiagnòstic exceptuats de la necessitat de prescripció per a la seua adquisició en farmàcies", va explicar el Ministeri en el seu esborrany.

Respecte a la repercussió que per a l'economia puga produir l'aprovació del Reial decret-Llei, Sanitat considera que "augmentar la capacitat diagnòstica del Sistema Nacional de Salut, a fi d'identificar de forma ràpida sospites de casos positius, ajudarà a controlar eficaçment la progressió de la pandèmia i, per tant, a la disminució de les restriccions de mobilitat i a la represa de les activitats normals".

Després d'aprovar-se aquesta norma, les proves d'autodiagnòstic de la COVID-19 s'uniran a altres test que tampoc necessiten recepta, com els de l'embaràs i de la fertilitat, així com els destinats a la determinació de la glucèmia o la detecció del VIH. Igual que aquests productes, els test per a detectar la COVID-19 podran tindran permès realitzar publicitat.