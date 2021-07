La Diputació de València aprova un protocol contra l'assetjament i discriminació sexual en l'àmbit laboral

En la primera sessió cent per cent presencial en el saló de plens de la Diputació després d'any i mig de pandèmia, amb mampares de protecció, la iniciativa de l'àrea d'Igualtat que dirigeix Eli García ha sigut secundada pel PSPV, Compromís, el Partit Popular, Ciutadans, La Vall ens Uneix i el diputat no adscrit, en un ple de juliol que ha obert el president Gaspar amb el record de les víctimes mortals de la violència de gènere de l'últim mes, segons ha explicat la institució en un comunicat.

La responsable provincial d'Igualtat ha lamentat que el sexe "segueix determinant encara les oportunitats de vida d'una persona malgrat que alguns s'obstinen a negar-ho", una realitat que va portar en el seu moment a l'equip de govern provincial a crear la primera delegació d'Igualtat de la seua història, a la qual va seguir la primera comissió d'Igualtat, el primer pla d'igualtat d'oportunitats de la corporació i ara aquest protocol que promou "un tracte igualitari en les relacions socials i laborals que es donen cada dia entre els més de mil treballadors i treballadores de la institució".

García ha destacat del protocol que entre gener i juny ha arreplegat les propostes de diferents departaments de la Diputació, inclosos els sindicats.

També ha ressaltat el "caràcter preventiu amb mesures de formació" i "el caràcter garantista respectant la presumpció d'innocència, sobre la base de principis com la confidencialitat, la diligència, la celeritat i la sensibilització per a evitar situacions discriminatòries per raó de sexe en l'àmbit laboral".

La portaveu de Ciutadans, Rocío Gil, ha celebrat l'aprovació d'"aquest mecanisme garant del personal de la Diputació". "Ja era hora" de poder disposar d'una ferramenta que servisca per a "protegir a l'assetjat, però també a l'injustament acusat", ha postil·lat.

La diputada de Diversitat, Dolors Gimeno, ha assegurat que el protocol suposa "un pas més cap a la igualtat absolutament real i la garantia dels drets de dones i homes".

El diputat de Vox Joaquín Alés ha rebutjat el mecanisme malgrat considerar-ho "útil", ja que podria convertir-se en "un arma de doble tall en no garantir la imparcialitat per la falta d'experts juristes".

COMISSIÓ D'IGUALTAT

El ple de juliol de la Diputació també ha aprovat el Reglament d'organització i funcionament intern de la Comissió d'Igualtat, amb els vots a favor del PSPV, Compromís, Ciutadans i La Vall ens Uneix i l'abstenció del PP i el diputat no adscrit, que reivindiquen la seua participació en un òrgan la composició del qual està preceptuada en l'article 5 del Reial decret 901/2020, que regula els plans d'igualtat i el seu registre.

Eixe reglament diu que la comissió ha de ser paritària, amb sis membres en representació de la institució i altres sis en representació dels empleats públics, nomenats pels sindicats que formen part de la taula de negociació de la Diputació.

MÉS RECURSOS PER ALS ENS LOCALS

En la sessió s'ha debatut, entre altres assumptes, sobre la possibilitat d'introduir nous criteris de distribució en futures aportacions al Fons de Cooperació. S'han aconseguit altres acords per unanimitat, com el vot favorable a dos propostes del PP en les quals s'insta al Govern estatal a ampliar la suspensió de regles fiscals als ens locals en 2022 i 2023 i ingressar quantitats degudes a compte de l'IVA de 2017. L'objectiu d'aquestes propostes és "augmentar la liquiditat dels ajuntaments" en un context especialment complicat a causa de la pandèmia.

També hi ha hagut unanimitat sobre de la proposta conjunta del PSPV i Compromís per a retirar de forma generalitzada els peatges en totes les carreteres i vies de la província.

Només ha registrat l'abstenció de Compromís la proposta d'acord del PP sobre la superpoblació d'espècies cinegètiques, matisada per la resta de formacions. La majoria dels grups coincideixen en el necessari control de l'ecosistema per a evitar que espècies com el senglar o el conill perjudiquen la tasca dels agricultors.