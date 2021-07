Así reaccionaron las concursantes de 'Drag Race España' al enterarse de que estaban seleccionadas: "¡Maricón!"

Tras mucho tiempo esperando una edición patria de RuPaul's Drag Race, los suscriptores de Atresplayer Premium finalmente podrán saber quién será la primera estrella drag de nuestro país, pues la próxima semana se emitirá el último programa de Drag Race España.

Carmen Farala, Killer Queen y Sagittaria son las tres finalistas que optan a este puesto pero, antes de saber quién será la vencedora, este domingo hicieron un reencuentro con todas las concursantes en el que repasaron los mejores momentos de la edición.

Y, puestos a retrotraerse al comienzo del programa, Atresmedia ha ido un paso más allá y ha mostrado cómo fue la reacción que tuvieron las 10 drag queens al enterarse de que habían sido seleccionadas para el programa entre casi mil personas que se apuntaron.

"¡Estoy flipando!", dijo automáticamente Hugáceo Crujiente. "¡Qué fuerte!", dijo Drag Vulcano entre lágrimas. "¡Maricón! ¡Ah! ¡Hostia!", gritó The Macarena. "Tengo que afeitarme", reaccionó Inti.

Por su parte, Carmen Farala y Killer Queen actuaron con incredulidad, pues no conseguían creer que las habían cogido. Y, como no podía ser de otra forma, la estridente Arantxa Castilla La Mancha empezó a gritar y reírse, al igual que Pupi Poisson, la más cómica de todas, que no puedo evitar tener una risa nerviosa. Sin embargo, la más fría, Dovima Nurmi, reaccionó con un simple "Wow" para el que apenas movió un músculo de la cara.