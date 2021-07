Estudiants de tot el món presenten a València els seus prototips del Hyperloop, el transport del futur

Fins a divendres que ve, la seu central és el pavelló d'esports de la UPV, transformat aquests dies en un immens taller en el qual els equips participants treballen sense parar en la posada a punt dels seus 'pods' -nom amb el qual es coneix a les càpsules o vehicles-, cuidant "fins al més mínim detall" dels sistemes mecànics, electrònics, de levitació i propulsió dels seus prototips.

En total, en l'EHW participen onze equips de manera presencial -amb més de 400 estudiants- altres tretze equips de forma en línia i set empreses especialitzades del sector, en un esdeveniment que fins ara només s'havia celebrat als Estats Units.

"Açò és el futur i que els estudiants de Hyperloop UPV hagen aconseguit que la primera vegada que aquest esdeveniment se celebra fora dels Estats Units ho faça a València és tot un repte i tot un èxit. Aquests dies, la nostra ciutat i la Universitat Politècnica de València, en particular, es converteixen en la capital mundial de Hyperloop, en un punt de trobada internacional que ens acosta a la pròxima revolució del transport", ha asseverat la vicerectora d'estudiants i emprenedoria de la UPV, Esther Gómez.

Ha destacat, a més, que aquest esdeveniment suposa una fita per al programa de Generació Espontània de la UPV -en el qual s'enquadra l'equip Hyperloop UPV-, "un punt d'inflexió en el recorregut d'aquest projecte institucional de la Universitat Politècnica de València, que fomenta la realització d'activitats extracurriculares, contribuint al desenvolupament formatiu i l'adquisició de competències transversals de l'estudiant".

Fins a divendres que ve, tots els equips participen en els seus respectius boxes en una competició en la qual es valoren aspectes com l'escalabilitat, l'impacte en la societat, l'eficiència i la innovació dels prototips. I en paral·lel a la competició, se celebren xarrades, conferències i taules redones per a generar un intercanvi d'idees que potencie la relació empresarial i estudiantil.

Al costat de la UPV, participen també, entre altres equips, l'Institut Tecnològic de Massachussets (MIT), l'Escola Politècnica Federal de Zurich (ETH Zurich), la Universitat Tècnica de Delft (TU Delft) i la Universitat d'Edimburg. Tan sols entre ells ja sumen 1 or, 3 plates i 20 fases finalistes en les Hyperloop Pod Competition de SpaceX.

IGNIS

L'equip de la Universitat Politècnica de València participa en l'EHW amb IGNIS, un revolucionari prototip pel seu motor d'inducció electromagnètica. "És un motor únic, que creiem que és el futur, i amb el qual estem obtenint ja uns resultats realment espectaculars", ha destacat, per la seua banda, Ferran de Andrés, director de l'equip Hyperloop UPV.

"Aquesta tecnologia crea unes càpsules que funcionen com un tren que viatja a l'interior d'un tub sense aire, i que permet, amb poca energia, aconseguir la velocitat d'un avió però amb la comoditat i la facilitat d'agafar el tren. És un concepte senzill perquè consisteix a eliminar totes la forces que impedeixen el moviment del vehicle", ha apuntat el director del projecte valencià en declaracions a Europa Press Televisió.

En la seua opinió, aquesta tecnologia no està tan lluny d'implementar-se, ja que ha assegurat que comença a ser una opció valorada com "la millor alternativa entre els 400 i els 1.500 quilòmetres". La infraestructura no seria molt diferent a la de l'alta velocitat ferroviària i permetria unir els centres de la ciutats en el major temps possible: "Es podria arribar de Madrid a París en una hora i quart".

IGNIS es compon d'una estructura enterament realitzada en fibra de carboni, amb un xassís geomètricament optimitzat al costat d'una crestallera modular molt aerodinàmica, i un sistema de propulsió consistent en dos motors lineals d'inducció (LIM) alimentats per dos caixes de bateries capaces de proporcionar fins el 141 kW de potència elèctrica. Incorpora també 30 plaques de control que monitoritzen l'estat de tots els components per a garantir la seguretat del pod.

El dissabte 24 de juliol la competició es traslladarà fins al circuit Ricardo Tormo de Xest, on correran els equips que, durant la setmana, hagen demostrat ser segurs i fiables en opinió del jurat tècnic, format per enginyers, professors i especialistes de diverses entitats col·laboradores. Cadascun d'aquests equips posarà en funcionament el seu pod en un rail de proves de 168 metres instal·lat en el cor del Circuit.

Ja el diumenge, l'embull nº2 del Port de València acollirà les dos últimes grans cites de l'European Hyperloop Week (EHW). Al matí, obrirà al públic en general l'exposició de tots els prototips, amb la presència també dels equips participants en la competició i moltes de les empreses que activament treballen en el desenvolupament d'hyperloop. I ja a la vesprada se celebrarà l'acte oficial de clausura, amb l'entrega de premis als guanyadors d'aquesta primera edició de l'EHW.