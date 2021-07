Kiko Hernández presenta 'Sálvame' afónico: "Aquí estoy, al pie del cañón, pero no sé lo que voy a aguantar"

Este martes, Sálvame ha comenzado anunciando una bomba de Lydia Lozano "que podría acabar con el matrimonio de Kiko Rivera" e Irene Rosales. Sin embargo, la voz en off de un hombre era la que hablaba de esta noticia, una voz que no sonaba a los espectadores, aunque en realidad no era tan desconocida.

Tras cambiar de plano, el presentador se ha dirigido directamente a cámara y se ha revelado que era Kiko Hernández, quien ha querido aclarar que estaba afónico.

"No soy un ventrílocuo", ha bromeado el tertuliano y después, ha querido contar lo mal que tenía la garganta. "A mí la voz no me ha fallado nunca, es la primera vez. Me duele la garganta, pero aquí estoy, al pie del cañón".

Kiko Hernández presenta el programa afónico #yoveosálvame pic.twitter.com/EWlIwQzVoy — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 20, 2021

"No sé lo que voy a aguantar. Me he tomado algo que dicen que dura 50 minutos, dentro de 50 minutos, esta voz desaparecerá", ha contado, deseando que el medicamento le aliviara el dolor y le mejorara la voz.

"Espero de verdad que lo de la exclusiva de Lydia merezca la pena, porque me he levantado con 38 de fiebre. Me he dado un pinchazo de Urbasón", ha confesado después.

Al volver de publicidad, Kiko Hernández, con la voz un poco mejor, ha presentado a los colaboradores que le acompañaban y, tras nombrarlos a todos, sus compañeros han bromado con que él es Miguel Bosé. "Soy negacionista", ha dicho el exgranhermano con la voz aún más de ultratumba.