CC acusa a NC y PSOE de certificar su "traición" a Canarias

Para los nacionalistas, "ese supuesto acuerdo da por buena la vulneración del REF y del Estatuto; leyes que conforman el fuero canario y se hace pisoteando al Parlamento de Canarias y suponen un precedente gravísimo, puesto que da por bueno que el Gobierno de España interprete que se puede incumplir el fuero canario y el Estatuto de Autonomía".

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, aseguró en rueda de prensa que el "gravísimo precedente" de vulneración de derechos llevado a cabo por Nueva Canarias y el PSOE supone "la ruptura del frente común en Canarias en defensa del REF y del Estatuto con un único objetivo: tener una excusa para seguir ocupando un sillón en el Gobierno".

En este sentido, la secretaria de Organización de CC Tenerife y vicepresidenta del Parlamento, Rosa Dávila, apuntó que ayer "con esa foto y ese supuesto acuerdo, Román Rodríguez ha puesto su interés personal por encima del interés de Canarias y lo ha hecho sin vergüenza alguna con luz y con taquígrafos; si había alguna duda sobre su nacionalismo, ayer quedó despejada, sobre todo cuando han abierto una puerta muy peligrosa porque han aceptado el chantaje de la ministra de Hacienda de respetar los fueros canarios a cambio de su apoyo a los Presupuestos".

Para Clavijo, "es sumamente grave que sea el Gobierno de Canarias el que permita y avale esta traición que mañana abre un nuevo episodio". Así, aseguró que si mañana los diputados socialistas canarios y el diputado de Nueva Canarias votan a favor del Real Decreto Ley de la fiscalidad eléctrica, que se lleva al Congreso sin pedir informe previo al Parlamento de Canarias, "quedará en evidencia que, con su complicidad el Gobierno de España ha hecho de la vulneración del fuero un hábito de trabajo".

Así, los nacionalistas anunciaron que la diputada nacionalista, Ana Oramas, ha advertido ya a la Mesa del Congreso de los Diputados que ese RD sobre fiscalidad eléctrica que modifica el REF sin que se haya solicitado informe al Parlamento de Canarias debe ser retirado y no votarse porque supone una vulneración del articulo 167 del Estatuto de Autonomía y de la Constitución Española que en su disposición adicional tercera dice expresamente "la modificación del REF Canario requerirá expresamente informe previo de la Comunidad Autónoma". "Si mañana se vota supondrá una nueva traición que lastrará el REF y el Estatuto para siempre", aseguran.

Para los nacionalistas, "es muy grave que cargos públicos elegidos por los canarios y que ostentan la Presidencia y la Vicepresidencia de Canarias permitan que sus formaciones políticas roben al Parlamento de Canarias sus facultades y traiciones así al Archipiélago".

Para Dávila, "no hay excusa que justifique lo ocurrido porque solventar un problema puntual no puede nunca servir de excusa para dar por bueno el incumplimiento del REF y del Estatuto, y mucho menos permitiendo que el Estado asuma que el fuero canario se puede incumplir o cumplir según su interpretación". En este sentido, la líder nacionalista recordó que el presidente Sánchez estará la semana que viene en EEUU en reuniones con grandes productoras de cine para venderles España como espacio de rodaje y en ese contexto "Canarias no tiene anclado su diferencial del 80% lo que, como ya hemos denunciado, creemos que responde a un interés de que las islas no sean competitivas y dejen de acaparar rodajes en favor de territorios peninsulares".

"Nos decían que lo del cine era un tema puntual; la realidad es que este gobierno de España con el visto bueno y apoyo de NC y del PSOE canario han hecho de la vulneración del REF, del Estatuto y de los derechos de los canarios reconocidos en la propia Constitución una forma de trabajo habitual", agregó Verónica Meseguer, secretaria ejecutiva nacional de Cultura de CC.

Para Meseguer, "es, además, un error político garrafal de terribles consecuencias renunciar a la vía de la comisión bilateral porque supone renunciar al REF y al Estatuto". Por ello, los nacionalistas lanzaron una pregunta al aire: "¿Ha renunciado el Gobierno de Canarias a esa vía? ¿Si está tan claro el acuerdo porque no firma ya, antes del viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos a vender las productoras de cine las bondades de España para el rodaje?".