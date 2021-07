Todo lo contrario a un villano: así es Serhat Teoman, el antagonista de 'Mi hija'

No hay ninguna duda a estas alturas de que el desembarco de las telenovelas turcas en nuestro país ha sido un éxito total (incluso dando lugar a algunos reportajes sobre el porqué de este interés tan desmedido desde Fatmagül hasta Tierra Amarga). Dentro de esta larga lista hay algunas que destacan por encima de otras, como Love is in the air, -y su nuevo rostro, Sarp Can Köroğlu-, o la serie que nos ocupa, Mi hija.

La ficción que se emite en Antena 3 está protagonizada por la jovencísima Beren Gokyildiz y, alrededor de ella, varios actores de prestigio en el circuito de las series de Turquía como Buğra Gülsoy o Leyla Lydia Tuğutlu, así como el villano de la historia, Serhat Teoman, que interpreta a Cemal, examigo inseparable del protagonista masculino y que busca venganza tras haber pasado 8 años en la cárcel. La actuación de Teoman, tal y como explican desde Vanitatis, le da un punto añadido de valor a la producción.

Nacido es Esmirna el 4 de junio de 1983 (tiene 38 años), se graduó en la universidad de su ciudad natal, la Universidad Dokuz Eylül, dentro de la Facultad de Bellas Artes, Artes Escénicas y Actuación. Posteriormente, realizó un máster en Teatro en la Universidad Mimar Sinan de Estambul, comenzando de forma inmediata (a principios de milenio) su periplo dentro de la industria de la televisión de su país.

Serhat Teoman ha participado en varios cortometrajes y películas (llegando a codirigir una, Mahalle, en 2017, junto a su compañero Gülsoy), pero sobre todo se ha hecho conocido en su país, llegando a los más de 1.300.000 seguidores en Instagram, gracias a su trabajo en más de 15 series.

De todas ellas, como Kurşun Yarası, Yemin, Bitmeyen Şarkı o Kuzey Güney, destaca por méritos propios Anne (Madre, en español), hace cuatro años, donde interpretaba a un comisario. A partir de ahí, sin lugar a dudas, su popularidad se disparó, enlazando dicha ficción con Mi hija, que terminó de rodarse en 2018, y tras la cual ha trabajado en otras dos, Çocuk y la muy alabada Menajerimi Ara, aunque ninguna de las dos, por ahora, tiene fecha de estreno en nuestro país.

Un amor duradero... ¿tardío?

Con fama de afable tanto en el set como fuera de los focos, Teoman suele llevarse muy bien con sus compañeros de rodaje, lejos de continuar en la piel de su personaje cuando gritan "¡Corten!". Por ello es normal verle quedando con antiguos compañeros de ficciones, como el propio Buğra Gülsoy, a quien visitó por el cumpleaños de su hijo, nacido mientras trabajaban juntos. También estuvo al lado de Serhat su novia, la también actriz Leyla Feray.

La diferencia de edad (ella es una década más joven que él, nacida en mayo de 1993) no parece haber repercutido demasiado en que lleven cerca de seis años juntos. Eso sí, por lo que respecta a ambos, aún no quieren oír hablar de campanas de boda. Y eso que fue un comentario recurrente durante el confinamiento, debido a que se les vio no solo muy activos, sino también con muchísima química en los momentos de amor que compartieron con sus fans.

Como agregan desde el citado medio, Feray argumentó en una entrevista que la clave para que su romance siga funcionando es que son dos personas muy independientes que se dan su espacio el uno al otro, amén del respeto y de aficiones comunes (e incluso la profesión). Pero quizá para Teoman haya otra razón más: el haberse enamorado por primera vez a los 27 años.

Porque para él, solamente cuenta el primer flechazo. "No creo posible enamorarse de alguien según vayas conociendo a esa persona. Para mí, el enamoramiento es ese primer momento en el que sucede la chispa o no sucede", explicó en una entrevista al medio Dnevnik. "Por supuesto, seguir enamorándose después de un tiempo es lo que da lugar a los hábitos, pero yo no deseo eso; yo quiero recordar ese primer instante por muchos años que pasen", adujo.

Quien le haya conocido por Mi hija obviamente se habrá quedado impresionado al comprobar que no lleva el pelo rapado como su personaje, sino que Teoman prefiere tener su cabello ondulado, con el que se ha ganado muchos más elogios. Y aunque esa quizá no sea la razón , también más de un cariño del perrito que tienen en la casa Feray y él y que responde al nombre de Hatun.

De hecho, es un amante confeso de los perros, que ocupan gran parte de sus redes sociales, junto con su otro trabajo: el de modelo. Asimismo, cuando se podía le encantaba viajar (casi siempre acompañado de su pareja) y ha sido visto en Budapest (Hungría), en Ámsterdam, en los Países Bajos, en la capital austríaca, Viena, o en la famosa isla griega de Miconos.