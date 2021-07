UP proposa regular l'activitat dels 'lobbies' per a evitar "pressions" a Les Corts

Amb aquesta proposta, dins del procés de negociació per a modificar el reglament, s'adaptaria i desenvoluparia la Llei 25/2018, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu és evitar les "pressions" i que es facen públics els contactes que pretenguen influenciar en les decisions que prenen els diputats, mitjançant l'establiment d'una sèrie de mecanismes de publicitat i el registre obligatori d'aquests grups.

"L'existència de grups de pressió o 'lobbies' que intenten influenciar en la presa de decisions dels càrrecs públics és un fet, perquè prenem decisions i legislem sobre assumptes que afecten a moltes persones i poden afectar a interessos econòmics molt poderosos", explica la portaveu adjunta Estefania Blanes.

Al seu juí, quan aquests 'lobbies' veuen amenaçat el seu poder actuen i "moltes es deixen influenciar". Davant d'això, Blanes reivindica que els diputats tenen "el deure defendre els interessos de la majoria social i no dels privilegiats: Ha arribat el moment de regular aquestes situacions a Les Corts".

Entre les propostes, a més d'un codi de conducta de compliment obligatori, UP planteja el registre obligatori de tots els grups d'interés o 'lobbies' que vullguen contactar amb parlamentaris per a influenciar-los.

També l'exigència de fer públics no només el contingut de les reunions i els contactes presencials o telemàtics que es facen, sinó que s'hauran de publicar totes les modificacions legislatives que proposen els grups parlamentaris com a conseqüència dels contactes amb aquests grups d'interés.

Si no es comuniquen aquestes activitats d'influència o s'incompleix el codi de conducta, el grup 'morat' proposa un procediment sancionador tant per als 'lobbies' com per als càrrecs públics.

"En definitiva, que els intents d'influenciar en la presa de decisions de les i els diputats, com els quals hem patit aquesta setmana amb la PNL (proposició no de llei) de Cala Mosca -a Oriola, Alacant-, siguen públiques i que se sancione a qui incomplisca uns paràmetres clars de legalitat i ètica", resumeix la representant d'EUPV.

La seua intenció és que una àmplia majoria de les Corts opine igual i s'òbriga a acordar un text que garantisca aquest objectiu, per a aconseguir entre tots que "els interessos de la majoria social siguen els que prevalguen i no els particulars d'uns pocs".