Igea reconoce que se han tomado medidas "equivocadas" con mensajes confusos que han "relajado": "Somos idiotas"

Igea se ha referido de este modo a la situación que vive España o Reino Unido, países donde, pese a ser los de mayor vacunación, se ha registrado un mayor número de contagios en esta quinta ola, algo que se ha producido, a su juicio, porque la relajación es "mayor".

"Hemos tomado medidas equivocadas, hemos relajado a la población y esto es lo que ha ocurrido", ha aseverado, tras lo que se ha preguntado si se ha visto a otros presidentes de la UE decir: "Esto se ha acabado". "Nuestra política se parece más a la de Reino Unido que a la otros países", ha señalado.

De este modo ha explicado que hay países que avanzan para no convivir con el virus y otros que lo hacen para "ganar las vacaciones". En este sentido, Igea ha reconocido que los incrementos de incidencia se han producido en España durante los 16 meses de pandemia cada vez que pasaba un periodo vacacional.

"¿Ustedes son idiotas?, pues sí, hemos hecho cinco veces la misma cosa", ha asegurado, tras lo que ha reseñado que ya se conoce cómo se contagia el virus, a través del contacto social, algo que ha explosionado en esta quinta ola cuando ha concluido el periodo lectivo y se han dado mensajes "equivocados".

"Nos hemos equivocado y hacemos autocrítica", ha asegurado Igea, quien ha considerado que también deberían hacer lo mismo otros gobiernos autonómicos o el ejecutivo central. "No puedo negar la realidad, no hemos estado bien, lo que no sé es si somos los únicos que no hemos estado bien", ha concluido.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido de que todavía no existe una inmunidad de rebaño y la relajación de medidas ha llevado a una mayor incidencia en España y Reino Unido pese a una mayor vacunación.