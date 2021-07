Oltra sobre el juicio a Nomdedeú: "No hay derecho a que PP use tribunales para conseguir lo que no consigue en urnas"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha valorado este martes la apertura de juicio oral al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014, señalando que "no hay derecho a que el PP utilice la guerra en los tribunales para conseguir lo que no consigue en las urnas".

Oltra ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a la reforma de la residencia de personas mayores Lledó en Castelló al ser preguntada al respecto.

"Creo que con quien más claridad lo explica es la Fiscalía, que dice que no hay delito y que, por tanto, no puede haber autores cuando no hay delito", ha subrayado.

Oltra ha manifestado todo su "apoyo" a Nomdedeú "porque lo que no hay derecho es que el PP utilice la guerra en los tribunales para conseguir lo que no consigue en las urnas, y si el fiscal dice que no hay delito, es ética, moral y políticamente muy poco entendible que un partido político pida 6 años de prisión". "Eso no es política, eso es indecente", ha concluido.