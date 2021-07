El Ayuntamiento cierra el proceso para la licencia de la ITV de Granda con "todos los informes positivos"

La licencia, que como tal todavía no está firmada, se concede después de haberse solicitado informes medioambientales y de movilidad. "Todos los informes han sido positivos", ha indicado este martes la portavoz del Gobierno local, Marina Pineda, señalando que el Ejecutivo municipal intentó buscar desde el primer momento "una solución, bien con otra ubicación, bien con una permuta, no ha sido posible y, tal y como señalan los informes, legalmente no hay ningún inconveniente para la instalación de la ITV".

De este modo, ha explicado "la Concejalía de Urbanismo no puede denegar una licencia que cumple con todos los parámetros legales". "Las licencias son un instrumento reglado, tasado y el Gobierno municipal no puede más que hacer caso a los técnicos municipales", ha añadido.

Así, la portavoz del Gobierno local ha descartado solicitar nuevos informes, advirtiendo de que seguir pidiendo informes porque los actuales "no gusten" podría suponer una forma de "vulnerar la legalidad".