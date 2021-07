El juzgado abre juicio oral contra Enric Nomdedéu por el 'caso de los sobres'

El juzgado de instrucción número 2 de Castellón ha abierto juicio oral contra el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; la exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal; y el que fuera asesor de Compromís, Miquel Torres, en la causa abierta contra ellos por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

En noviembre de 2019 la causa fue sobreseída tras pedir la Fiscalía el archivo de la misma. El querellante -Partido Popular- presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se revocacase el auto que decretaba el sobreseimiento provisional de la causa y se acordase la continuación del procedimiento, al alegar que el resultado de las pruebas permitía concluir la concurrencia de todos los requisitos exigidos por el tipo penal objeto de querella -malversación de caudales públicos-.

La Audiencia de Castellón estimó el recurso del querellante al considerar que, examinada toda la instrucción seguida y las alegaciones de las partes, asiste la razón al recurrente, pues del resultado de las diligencias de investigación practicadas no es posible descartar la participación de los investigados en los hechos ilícitos denunciados, "pues existen suficientes indicios racionales de criminalidad para su imputación".

El juzgado considera que procede ahora acordar la apertura del juicio oral al considerar la argumentación contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial.

El juzgado asegura que del resultado de las diligencias practicadas resultaría que no se desvirtúan los indicios de participación de los investigados en los delitos imputados en los términos argumentados por el auto de la Audiencia Provincial y por la acusación.

TESTIGOS

De esta forma, se indica que los testigos propuestos por las defensas reconocieron que en la fecha en la que se imputan los hechos denunciados apenas acudían al Ayuntamiento en el que también se realizarían labores de ensobrado e indicaron la participación delinvestigado Miguel Torres en la dación de instrucciones sobre cómo se debía realizar el ensobrado.

Así mismo, el testigo propuesto por la acusación declaró haber recibido en su domicilio un sobre con el membrete del Ayuntamiento que contenía propaganda electoral y papeletas para las elecciones, coincidente con los que obran en las presentes diligencias sobre los que se realizó la diligencia de apertura, en las fechas en las que se imputan los hechos investigados.

Por todo ello, el juzgado estima que no procede el sobreseimiento de las actuaciones solicitado por el Ministerio fiscal y las defensas de los acusados, por lo que procede el dictado de auto de apertura de juicio oral.

El PP pide por un delito de malversación de caudales públicos 3 años de prisión para Nomdedéu, Brancal y Torres, así como inhabilitación especial para el cargo o empleo público por un periodo de 6 años; y, además, solicita otros 3 años de prisión e inhabilitación especial por un periodo de 2 años para el secretario autonómico de Empleo por falsedad documental.

El ministerio fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, señaló que los hechos relatados no eran constitutivos de delito, y sin delito no hay autor, por lo que pedía la absolución de los acusados, al igual que sus defensas.

NOMDEDÉU

Nomdedeú ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que no renunciará a su cargo. Según indica, informó a los que tuvo que hacerlo de su determinación para renunciar si el fiscal le acusaba formalmente. "Por injusto que sea, siendo como soy inocente, prefiero alejarme y que no haya alto cargo del gobierno valenciano en la banca, que no haya representante público de Compromis en la banca".

"Pero la fiscalía, lejos de acusarme, reitera que no hay crimen. Por lo tanto, el valor supremo que representaría mi sacrificio renunciando a mi cargo a pesar de ser inocente, sería en este caso un regalo temerario para la estrategia del PP", añade.