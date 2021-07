La DGT cierra su campaña de control de velocidad en las carreteras con 408 conductores multados en la provincia

Del total de vehículos controlados, 408 conductores resultaron infractores, y por lo tanto denunciados por exceso de velocidad, lo que representa el 6,28% del total. Al 79,2% de los conductores infractores se les notificó la denuncia en el momento de ser parados e informados por los agentes de tráfico.

Debido al alto porcentaje de accidentes que se producen en las carreteras convencionales y travesías (las que disponen de un solo carril en cada sentido) y considerando la gravedad de los mismos, se han reforzado los controles en este tipo de vías, tanto con radares estáticos como dinámicos, controlándose en las mismas al 68,6% de los vehículos. El resto de controles han sido realizados en autopistas y autovías (31,4%).

Cuando los controles fueron realizados en carreteras convencionales, mediante radar estático, la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados fue de 101 kilómetros por hora, lo que supone once kilómetros por hora por encima del límite genérico permitido en este tipo de vías.

A estos resultados hay que sumar los controles que las distintas policías locales de los Ayuntamientos que han sido invitados y han realizado en su ámbito de actuación, colaboración muy importante, de modo que se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule.

La Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos ASPAYM ha participado en un control de velocidad en la AP-4 en Dos Hermanas, en concreto en el acceso a la Glorieta de Los Cipreses desde la AP-4, en colaboración con los agentes de la Agrupación de Tráfico de Sevilla y la Jefatura Provincial de Tráfico.

Con el lema "No corras, no bebas, no cambies de ruedas", ASPAYM pretendía concienciar a los conductores sobre las graves consecuencias que puede ocasionar un exceso de velocidad. La mayor parte de los conductores parados en el control se mostraron bastante receptivos frente al mensaje que los voluntarios les trasladaron, incluso agradeciendo su labor y reconociendo el error cometido.

Durante los siete días de vigilancia continuada de la velocidad, eso sí, ningún conductor de los controlados en la provincia de Sevilla ha incurrido en un delito contra la seguridad vial.