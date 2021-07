Aliança Verda es presenta a la Comunitat Valenciana perquè les polítiques verdes "no només es diguen, sinó que es facen"

Així ho ha expressat Àlvaro durant la presentació d'aquesta nova pota d'Unides Podem, en la qual també han participat les coordinadores de Podem i Esquerra Unida, Pilar Lima i Rosa Pérez Garijo.

Durant la presentació, López de Uralde ha explicat que el partit s'ha integrat en Unides Podem a nivell nacional ja que consideren que pot ser la "força majoritària" perquè l'esquerra "puga liderar el govern del país" després de les pròximes eleccions generals, i a hores d'ara està treballant en la seua implantació al territori. La intenció és que les iniciatives ecologistes i verdes formen part "troncal" dels canvis en la societat.

A la Comunitat Valenciana, serà Álvaro qui lidere la formació. Actualment, forma part del gabinet del vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, després d'haver sigut secretari autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic fins a mitjan de la passada legislatura. Àlvaro ha remarcat que en aquesta nova marxa estan "molt bé acompanyats i molt a gust d'estar on estan".

Respecte a l'ideari de la formació, han defès que busquen la "superació del capitalisme depredador", per a la qual cosa "no pot haver-hi millor espai que Unides Podem", que "ha sigut durant aquests sis anys qui més ha intentat que el Botànic recolze aquestes polítiques i qui les ha liderat en aquest sentit".

"No es pot ser ecologista i defendre l'ampliació del port, no es pot ser ecologista i destrossar el Parc Natural del Túria amb una carretera. No es pot ser ecologista i posar-se darrere del cartell d'aigua per a tots com feia el PP", ha asseverat, al mateix temps que ha apostat la "defensa de l'interés general", que és "el patrimoni de tots".

Respecte a la formació, ha indicat que encara no té militants en no haver-se produït un acte organitzatiu institucional, però ha apuntat que hi ha al voltant de 70 persones inscrites com a simpatitzants o "premilitants".

Per la seua banda, la coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha celebrat que l'aparició d'Aliança Verda "aportarà a l'espai d'Unides Podem major fortalesa perquè les polítiques verdes es complisquen en el Botànic" i ha coincidit amb Àlvaro en què "ja anem vesprada".

Mentre, Pérez Garijo ha valorat l'organització d'altres forces dins d'Unidres Podem i ha remarcat que les polítiques mediambientals són "totalment imprescindibles" i que "han d'impregnar tota la política".