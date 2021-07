Cs pide a Espadas que "no sea cómplice del ninguneo de Sánchez a Sevilla" en el reparto de policías nacionales

En un comunicado, Pimentel, ha pedido a Espadas que exija al Ministerio del Interior "una rectificación urgente de esta decisión injusta que maltrata al conjunto de los sevillanos".

En este sentido, ha lamentado que "ni abrazando públicamente al sanchismo, ni siquiera siendo el candidato elegido a dedo por la dirección nacional del PSOE para la Junta de Andalucía", Espadas haya conseguido revertir "esta tendencia negativa de los últimos años en cuanto a la incorporación de nuevos policías nacionales a Sevilla", lo que "agrava aún más el déficit de entre 300 y 400 agentes que venimos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo".

Pimentel ha asegurado que "esta historia es el cuento de nunca acabar", ya que "verano tras verano se ve cómo Sevilla se queda fuera de la distribución de nuevos agentes sin que absolutamente nadie, salvo Ciudadanos, sea capaz de alzar la voz y reivindicar un reparto que sea más justo y equitativo".

"Hasta cuándo vamos a tener que aguantar los sevillanos este abandono del Gobierno de España, que lamentablemente viene de muy lejos y que genera una alarmante sensación de inseguridad entre los ciudadanos, que son conscientes de que este déficit de agentes puede desembocar en un crecimiento exponencial del índice de criminalidad en nuestra provincia. Todo esto provoca que los sevillanos estén ya cansados de constantes promesas que luego nunca llegan a cumplirse", ha indicado.

El también coordinador provincial de la formación liberal ha advertido de que esta distribución de agentes "no sólo excluye a la capital sino que se olvida de toda la provincia de Sevilla", lo que "ahonda todavía más en la injusticia de este reparto totalmente intolerable". En este sentido, ha explicado que "la fotografía del día del lunes, con casi 300 policías nacionales jurando su cargo en el Estadio de la Cartuja, de los que ninguno se va a quedar en nuestra provincia, es una auténtica tomadura de pelo".

De hecho, considera que "esto demuestra el papel secundario de Sevilla" que "se reduce exclusivamente a formar a nuevos agentes que luego serán destinados al resto del país". Es más, insiste en que "lo más grave es que este ninguneo se extiende a toda Andalucía", ya que "tan sólo ocho de los 2.884 policías de esta promoción se quedarán en la Comunidad". Este dato, ha añadido, "representa el sonrojante 0,27 por ciento del total de nuevos agentes", cuando "si se tuviera en cuenta el criterio poblacional nos correspondería algo más del 17,5 por ciento de la promoción".

Además, añade que se trata de "una muestra más del abandono de Sánchez" a Andalucía, que "no ha tenido bastante con reducir el número de vacunas o no ser claro con el reparto de fondos europeos, que ahora nos castiga sin policías nacionales".

Pimentel ha indicado que "todo esto demuestra que Espadas no es el alcalde reivindicativo que necesita Sevilla con todas las administraciones" y "no sólo con el gobierno del cambio de la Junta de Andalucía como últimamente nos tiene acostumbrados". Es más, "si no es capaz de defender los intereses de los sevillanos, cómo pretende ahora defender las reclamaciones de los andaluces", apostilla.

Por ello, le ha pedido que "ejerza de una vez como el alcalde que necesitan los sevillanos y no como un vocero de Pedro Sánchez" y que "se plante ante el Gobierno de España para exigirle una rectificación de esta injusta decisión". Al margen, ha afirmado que "Ciudadanos va a hacer su trabajo y defenderá los intereses de los sevillanos allí donde sea necesario". "Para ello, presentaremos una pregunta en el Congreso de los Diputados para reclamar una explicación y una solución al Ministro del Interior que acabe con estos años de abandono en la provincia de Sevilla", ha concluido.