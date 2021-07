Amengual: "En el PI hay fidelidades externas que han minado el consenso surgido del último congreso"

En una rueda de prensa, Amengual ha asegurado que él y su equipo han trabajado para que "el partido resurgiese" tras la salida del expresidente Jaume Font hace menos de un año. Además, ha destacado que la suya era una ejecutiva que aunaba las dos corrientes internas, pero que han chocado "con proyectos personales".

En este sentido, ha afirmado que "antes de meterse en una lucha fratricida que rompa el partido", la ejecutiva ha tomado la decisión de convocar un congreso extraordinario para el 25 de septiembre. De dicho congreso "deberá salir un equipo que tendrá que encontrar un nuevo consenso".

Asimismo, Amengual ha criticado que hay personas en el PI que "deberían cambiar su forma de pensar", pero que "si no lo hacen quizá tendrían que intentar dirigir el partido". Aunque ha evitado señalar a nadie, la vicepresidenta, Lina Pons, sí ha dicho que ha habido un choque con una corriente interna "que no ha sabido sumarse al proyecto".

Precisamente, Pons ha remarcado que lo que no debería suceder es que "todavía se quieran hacer políticas del siglo XX" y que un partido "no tendría que ser un club de amigos venidos a más". Con esta afirmación, se ha referido a "la autonomía con la que actúan algunas direcciones en los pueblos".

Tanto Amengual como Pons han asegurado que están a favor de que en los pueblos haya una autonomía, pero que esta tiene que ir "ligada a un sentimiento de partido". Porque "los grupos de amigos y las fidelidades externas no son políticas del siglo XXI".

Cabe reseñar que Pons ha incidido en que uno de sus compromisos con los votantes era que el partido no pactaría con Vox. No obstante, más allá de la ejecutiva, la vicepresidenta no ha logrado "que internamente se marque esa línea roja".

Por otro lado, mientras que Amengual ha anunciado que se retira de la política, Pons ha explicado que deja la portavocía y que por ahora permanecerá como diputada rasa.

También dimiten el secretario de Estrategias y Comunicación, Josep Franco; el tesorero, Miquel Porquer; la secretaria de Formación, Cati Riera; el secretario de Coordinación e Implantación, Gori Ferrà, y el secretario de Estudios y Programas, Sebastià Salas.

Amengual ha indicado que quizá haya más dimisiones de aquí al congreso, pero que él no sabe nada.