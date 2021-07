Cvirus.- De la Torre anuncia que no habrá Feria de Málaga ni en agosto ni en septiembre

Aunque inicialmente De la Torre ha dicho cuestionado por los periodistas que la decisión se iba a tomar este mismo martes, pero que si seguían creciendo los contagios como en los últimos días, "casi seguro es que no tenga lugar", posteriormente al conocer los datos en la misma comparecencia ha descartado totalmente la celebración.

"No sé dónde vamos a llegar con esos números, es una manera de contribuir a que no sigan subiendo, sé que con esto no basta, pero por nuestra parte la colaboración máxima", ha aseverado el regidor, quien ha expresado a la Junta "toda la colaboración para ayudar al control de esta escalada que ha habido en materia de contagios".

No obstante, ha indicado que habrá "actividades de tipo musical, de convivencia de los mayores, como alternativa, de una manera distinta, evitando aglomeraciones que la feria provoca pero tratando de mantener el espíritu y el sentido de animación psicológica de la gente".

Además, con estas acciones se pretende dar "oportunidad de trabajo al sector musical, como hemos dado apoyos a la restauración, comerciantes, taxistas, mercadillos, feriantes y otros sectores afectados" por el coronavirus.

Aunque el regidor ha dicho que se habla de contagios en jóvenes, "también lo hay en otras edades y eso está creando una cierta presión sanitaria, por lo que todo lo que sea ayudar a evitar eso".