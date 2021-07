Un reportero de 'El programa del verano' se realiza a sí mismo un test de diagnóstico de covid en directo

El Ejecutivo tiene previsto tramitar este martes el real decreto que permite a los ciudadanos comprar test de autodiagnóstico de covid en las farmacias sin necesitar una receta médica. Esta ley ayudará al cribado de una mayor parte de la población y facilitará a los españoles el acceso a los test covid, necesarios para viajar o para realizar actividades concretas, a un precio más asequible.

Este martes, Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, ha explicado en directo como funcionan estas prueba, con la ayuda de uno de los reporteros del programa. El periodista se ha realizado a sí mismo uno de estos test de autodiagnóstico en directo. Siguiendo las indicaciones de la farmacéutica, el colaborador de El programa del verano se ha presentado a la representación con las manos bien desinfectadas.

El primer paso es sonarse la nariz para facilitar la recogida de la muestra, además, será necesario disponer de una superficie limpia y despejada para preparar todos los elementos que son necesarios para realizar el test. Una vez preparados todos los componentes: un hisopo que viene esterilizado, el tuvo de extracción, el casete y el reactivo de reacción, se recomienda revisar que todo viene en buen estado y que el kit no ha sido previamente manipulado.

En primer lugar, hay que coger el tubo de extracción y colocarlo en el porta tubos, a continuación, verter la "solución tampón" en el tubo de extracción, muy importante introducir todo el líquido. El siguiente paso es recoger la muestra introduciendo el bastoncillo unos dos centímetros, según ha explicado la experta este test está diseñado para actuar sobre la parte anterior de la nariz. El reportero del magazine matutino se ha ofrecido para hacerse la prueba y los telespectadores han podido ver en directo cómo seria hacerse el test en casa.

Seguidamente, introducir el hisopo en el tubo de extracción y esperar un minuto, mientras se recomienda abrir el casete, solo en este momento del proceso. Una vez pasado el tiempo recomendado hay que mezclar bien el bastoncillo con el gel del fondo y escurrir antes de retirarlo. Finalmente, se cierra el tubo de extracción y se vierten tres gotas sin burbuja del contenido en el pequeño orificio habilitado en el lector de resultados.

Para poder interpretar correctamente los resultados hay que seguir las recomendaciones de cada fabricante, en el caso del test utilizado por los colaboradores de Telecinco, se recomendaba mirar el resultado entre 15 y 20 minutos después de depositar la muestra, ni antes ni después. Si aparece una barra sobre la parte del casete que marca la línea de control (marcada con una C) el resultado es negativo; si por el contrario la aparecen dos barras, una sobre la línea de control y otra sobre la línea de test (marcada con una T), el resultado es positivo. Si no aparece nada en la línea de control el resultado no es válido.