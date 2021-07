Cvirus.- Puig sobre si seguiran les restriccions a la Comunitat: "La prudència és més exigible que mai"

Puig s'ha pronunciat així en una entrevista en 'La Hora de la 1', recollida per Europa Press, en ser preguntat per si les mesures restrictives acordades per la Generalitat per a frenar el coronavirus al territori s'ampliaran a partir del diumenge.

El president ha manifestat que hui es reuneix la ponència tècnica i els experts de Salut Pública faran una proposta que dijous avalarà la comissió interdepartamental. I segons les restriccions que es pretenguen mantindre, es consultarà amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En qualsevol cas, ha apuntat Puig, el que és "evident" és que en una situació com l'actual, amb una mobilitat enorme i en què el virus ataca els més joves, "allò fonamental és activar la vacunació i mantindre al màxim la prevenció". "Crec que que la prudència és més exigible que mai", ha postil·lat.

En relació amb l'ús de les mascaretes a la via pública, Puig ha indicat que a la Comunitat està aprovada la recomanació de l'ús permanent. "Sempre havíem sigut partidaris que en espais naturals o a l'aire lliure no fóra necessari el seu ús, però a la ciutat, als espais urbans, hi ha molts moments en els quals és difícil destriar la distància de seguretat", ha dit.

Sobre la vacunació, el president ha manifestat que en l'autonomia se segueix l'acció fonamentada en edats: "Pensem que és més equitatiu", igual que el fet que siguen citacions per part de la Generalitat, i açò pot provocar en alguna ocasió algun "desfasament".

En qualsevol cas, Puig ha asseverat que a finals de setmana la Comunitat aplegarà al 70% de persones vacunades amb una dosi i sobre el 65% amb una pauta completa.