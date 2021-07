En llibertat amb mesures cautelars el detingut per matar la parella a Borriana

El passat 2 de juliol, el Jutjat va acordar l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home, però, segons confirmen a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el passat dia 14 la jutgessa va dictar una interlocutòria de llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport i compareixença periòdica per a l'acusat, que queda investigat en una causa oberta per un delicte d'homicidi.

Aquest home va ser detingut per la Guàrdia Civil per la seua presumpta relació amb la defunció de Johana Andrea, qui va ser trobada morta el passat mes d'abril a Borriana.

En concret, el 22 d'abril, a la localitat de Borriana, va aparéixer en el camí Vell de la Mar el cos sense vida d'una dona. Agents de la Guàrdia Civil pertanyents a la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Castelló van iniciar una investigació per a l'esclariment dels fets i circumstàncies de la defunció.

Després de dos mesos d'intenses investigacions, el dia 29 de juny es va detindre a la població de Borriana un home com a suposat autor d'un delicte d'homicidi.