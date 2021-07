El Govern no consigue el aval bancario para pagar las multas del Tribunal de Cuentas a un día de expirar el plazo

El conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, ha confirmado este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu que el Govern catalán no ha conseguido, a día de hoy, el aval de un banco o una cooperativa de crédito para poder sufragar las multas de 5,2 millones de euros que solicita el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos del ejecutivo autonómico.

La exigencia del Tribunal de Cuentas de depositar las fianzas en un plazo de 15 días hábiles expira el próximo miércoles, ha confirmado el conseller, que ha recordado que el tribunal "se ha negado a prorrogar el plazo como habían solicitado las defensas de los 34 exaltos cargos".

Hace 15 días que el Govern del president Pere Aragonès anunció la creación de un fondo complementario de riesgos vía decreto ley para dar cobertura financiera a los trabajadores públicos encausados por su actividad política y profesional "legítima", ha dicho Giró. Hace justo una semana, el Govern aportaba a este fondo 10 millones de euros.

A pesar de no haber conseguido este martes, a 24 horas del vencimiento del plazo, dicho aval, Giró ha afirmado que "el Govern y el conseller hemos hecho el trabajo y lo hemos hecho con celeridad, y no descansaremos hasta proteger a los defensores públicos en su presunción de inocencia". Ha remarcado que, con esta operación, la Generalitat "no incurre en ningún riesgo financiero, como ya hemos comentado ampliamente".

Se ha contactado por parte del Govern "con todas aquellas entidades con mayor presencia en Cataluña", ha dicho, pero Giró no ha querido dar "pistas" sobre los bancos con los que se comunicarán a partir de ahora y si estos serán extranjeros.

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

El ejecutivo catalán queda ahora a la espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que tiene de plazo hasta el próximo 29 de julio. Por su parte, el Parlament puede convocar un pleno extraordinario o una diputación permanente para convalidar el aval si recibe el beneplácito del Consell. "Un dictamen positivo seguro que ayudaría en una carrera tan acelerada como la que hemos tenido", ha afirmado Giró.

"Esta es una situación profundamente injusta. Economia trabajará para encontrar una fórmula jurídica que proteja la presunción de inocencia a los acusados" (Jaume Giró, conseller de Economia de la Generalitat)

El Institut Català de Finances no garantizará el aval de momento

El Govern ha decidido no obligar al Institut Català de Finances a intervenir para garantizar el aval de manera provisional mientras no se consiga un aval bancario "porque, teniendo en cuenta los antecedentes, provocaría angustia a los miembros" de este organismo de la Generalitat, ha especificado el conseller.

"Esta es una situación profundamente injusta. Economia trabajará para encontrar una fórmula jurídica que proteja la presunción de inocencia de los acusados", ha declarado el responsable, sin esconder que se trata de una tarea "difícil ante un organismo tan politizado como el Tribunal de Cuentas, y ante una justicia que se está transformando en venganza", ha añadido.

Movilización de las entidades soberanistas y de la Caixa de Solidaritat

Giró ha indicado que tantos las entidades soberanistas como la Caixa de Solidaritat "están trabajando" para cubrir "esta emergencia económica". "No ha ayudado el sonido (mediático) y el poco tiempo" de reacción, ha añadido.

"El decreto forma parte de la solución, no del problema. Estoy convencido de que este mecanismo de garantías perdurará más allá de esta legislatura porque no solo está pensando para esta situación. Y si futuros Governs lo modifican será solo para ampliarlo", ha recalcado Giró.