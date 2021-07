Ayuntamiento de Valladolid cerrará los parques que "se pueda" y recalca que la Policía ya está "volcada" en vigilancia

Así lo ha señalado Palomino este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, durante la presentación de los nuevos vehículos adquiridos por el Ayuntamiento en la que ha acompañado al alcalde de la ciudad, Óscar Puente.

Al ser preguntado por algunas de las nuevas medidas puestas en vigor este mismo martes por la Junta de Castilla y León para tratar nuevamente de controlar la expansión del COVID-19, como es la relativa al cierre de los parques y espacios asimilados entre las 0.00 y las 7.00 horas.

"Cerraremos los parques que se puedan cerrar, porque no todos los que existen se pueden cerrar", ha apuntado el edil socialista, que ha recalcado que las medidas de seguridad "es imposible reforzarlas más" porque ya tienen "a todo el cuerpo de Policía Municipal volcado en las noches para evitar las aglomeraciones".

Este mismo martes se ha mantenido una reunión entre él mismo, el alcalde y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Valladolid, Emilio Álvarez, para mantener la coordinación entre los cuerpos policiales, al igual que se ha hecho "durante toda la pandemia". "Hay que estar siempre en contacto, establecer una serie de actuaciones de aquí a futuro para seguir manteniendo la coordinación", ha explicado Palomino.

En cualquier caso, el concejal ha considerado que las medidas que ha aplicado la Junta recientemente, sobre todo las que afectan a la hostelería, ya han estado vigentes anteriormente, así que espera que "la gente afectada se adapte y ya está".

En el caso, por otro lado, de las piscinas y la playa fluvial de Las Moreras, espacios en los que las nuevas medidas recomiendan reducir el aforo y adelantar el cierre una hora, Palomino ha apuntado que "lo estudiará la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes", si bien ha añadido que en el caso de la playa "no va a afectar sustancialmente a la afluencia".

En este sentido, Óscar Puente ha apostillado que el arenal artificial de Las Moreras "no está al 100 por ciento de aforo desde los años 70".

El regidor vallisoletano ha querido matizar que la situación de la expansión del virus en la ciudad lleva "tres días estabilizado y con tendencia a la baja", por lo que considera "previsible" que al llegar la vacunación a los grupos de edades en los que actualmente hay más incidencia -se vacuna esta semana a las personas menores de 38 años y antes de finales de mes se espera comenzar con los menores de 30- la incidencia bajará más.

A ello ha sumado que "en este momento" la repercusión del aumento de casos de las últimas semanas "no está siendo significativa" en los hospitales, que mantienen tasas bajas de ocupación. "No digo que no haya que extremar precauciones pero la tendencia ya ha iniciado el descenso", ha apostillado.