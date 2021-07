Morera advoca per unes eleccions "netament valencianes" i augura una legislatura llarga i tranquil·la

"Hi ha molta estabilitat i un govern que està fent el seu treball; les pròximes eleccions podrien ser netament valencianes", ha declarat en un esmorzar informatiu de balanç de l'any parlamentari en un hotel de València. Fa unes setmanes, la secretària general del seu partit, Més Compromís (antic Bloc), Àgueda Micó, va defendre aquesta possibilitat per a "marcar agenda política pròpia".

Morera ha coincidit que separar les eleccions autonòmiques de les municipals donaria major visibilitat i "força" a les reivindicacions valencianes, a més de centrar la campanya. I encara que "és una prerrogativa del president de la Generalitat", Ximo Puig, ha confiat que el també líder del PSPV atendrà els suggeriments de la resta de partits del Botànic (Compromís-Unides Podem)

En qualsevol cas, s'ha mostrat en contra que els comicis de 2023 tornaren a coincidir amb els estatals, com va passar fa dos anys després de l'avançament acordat per Puig. "Pedro Sánchez ja ha anunciat que la legislatura serà llarga", ha ressaltat, amb la qual cosa si el president del Govern té "l'estabilitat suficient per a allargar el seu mandat" no tindrien per què coincidir.

Respecte al candidat per a l'Ajuntament de València, Morera ha assegurat que el seu preferit segueix sent l'actual alcalde, Joan Ribó (Compromís), i ha destacat que ho van defendre "veus molt autoritzades com Mónica Oltra" (Iniciativa-Compromís), la vicepresidenta portaveu del Consell.

És més, ha confiat que aquesta possibilitat "afortunadament evoluciona raonablement bé en eixe camí" i ha volgut deixar clar que el seu únic objectiu és esgotar la legislatura al capdavant del parlament valencià.

"ESTIC Al SERVICI D'ON PUGA APORTAR"

"Sóc militant de Compromís a València i estic al servici del projecte en l'àmbit on es considere que puc aportar", ha aprofundit en ser preguntat pel seu futur polític després de les declaracions que va fer uns mesos a favor de cooperar amb l'Ajuntament i amb Ribó. I ha resolt: "Tenim un grandíssim alcalde".

En clau interna, després del recent congrés que va acordar el nou nom de Més Compromís per al Bloc Nacionalista Valencià, Morera ha reivindicat el valencianisme per a "millorar les condicions de vida del poble valencià i la seua forma de ser dins d'un món global" com estableix l'Estatut d'Autonomia. Ha posat com a exemple un finançament autonòmic just i ha defès que "cada vegada més gent vol ser valencià en un món global".