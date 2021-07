PSRM exige al Gobierno regional que "organice ya el inicio del curso escolar", con un "aumento de plantillas docentes"

Espín ha recordado que los "continuos bandazos, la improvisación y la pésima gestión del Gobierno de López Miras" el pasado verano "causaron un caos organizativo que tuvo como consecuencias el retraso injustificado del inicio del curso y el establecimiento de un modelo semipresencial que ha resultado un auténtico desastre".

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, Espín ha instado a López Miras a "reunir a los representantes de la comunidad educativa para fijar con ellos unas directrices claras que permitan planificar con rigor el próximo curso".

"Además, tal como han hecho ya otras comunidades autónomas, la Consejería debe comprometerse urgentemente a mantener, al menos, los profesores de refuerzo Covid, así como todas aquellas actuaciones que garanticen la presencialidad 100%, conjugada con la implementación de todas las medidas sanitarias y de seguridad, que han resultado un éxito en otros territorios durante el pasado curso", ha señalado.

El diputado socialista ha asegurado que la reducción de la ratio de alumnos por aula, el desdoblamiento de los grupos más numerosos que permitan mantener las distancias de seguridad recomendadas, la habilitación de nuevos espacios educativos o la transferencia de fondos a los ayuntamientos para que mantengan los servicios extraordinarios de limpieza y desinfección de los centros, "son medidas imprescindibles para la organización de un curso escolar seguro y en óptimas condiciones".

Ha añadido que estas medidas "deben ir acompañadas de un aumento de las plantillas docentes que lo hagan posible", por lo que "es necesaria la contratación, de nuevo, del profesorado de refuerzo Covid, algo que la consejera de Educación ya ha descartado, haciendo oídos sordos a sus propias normas y obviando el caos educativo que ellos mismos generaron en la Región de Murcia durante el último curso escolar".

"Repetir los mismos errores este año no tendría perdón. La comunidad educativa ha sido clara y contundente, debe garantizarse la presencialidad completa en las aulas e implementar todas las medidas que lo hagan posible, con todas las garantías sanitarias. Lo contrario sería una flagrante irresponsabilidad que nadie está dispuesto ya a consentir", ha advertido.

Finalmente, Espín ha insistido en la necesidad de que López Miras y la consejera reúnan a los representantes de la comunidad educativa de forma inmediata para tratar todas estas cuestiones.

"A pocos días de finalizar el mes de julio es inadmisible que no haya unas directrices claras y una relación definitiva de los recursos que se van a poner a disposición de los centros para la planificación del próximo curso. Si la consejera no es capaz de hacer su trabajo con rigor y con solvencia, López Miras debe destituirla. La comunidad educativa no puede pagar, de nuevo, las consecuencias de la desidia y la incompetencia de un gobierno incapaz y deslavazado", ha concluido.