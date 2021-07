Sandra Pica habla sobre su hospitalización: "Me ingresaron con un fuerte dolor abdominal"

Sandra Pica, exconcursante de La isla de las tentaciones y ex de Tom Brusse, ha actualizado en redes sobre la situación por la que el lunes ingresó en el hospital. Con un dolor abdominal, ha tranquilizado a sus seguidores indicando que ha empezado su tratamiento.

"Me ingresaron con un fuerte dolor abdominal en el lado derecho pero aún no saben qué es lo que me pasa", ha advertido en sus historias de Instagram. Tras sorprender a sus seguidores con una foto en la camilla del hospital en la tarde del lunes, ha querido mantener al tanto de su estado de salud.

Sandra ha asegurado que ha empezado el tratamiento para descartar una intervención, pero, por el momento, tiene que permanecer ingresada durante unos días más.

"Gracias de corazón por todos los mensajes que he recibido", ha añadido ante los comentarios de apoyo que le han enviado en las últimas horas, aún a la espera de conocer el motivo exacto de su dolor.