Entrevista | Morat: "Lo más lindo es percibirnos de la misma manera de siempre"

"¿A dónde vamos?", se preguntan los jovencísimos componentes de Morat. Una cuestión que, si se centra en su propia carrera en la música, tiene difícil respuesta. Y es que, lo que era un pequeño proyecto formado por cuatro amigos se ha convertido, apenas un lustro después, en un fenómeno musical basado en canciones con melodías elaboradas y ritmos pop que, una vez las escuchas, no puedes sacártelas de la cabeza.

¿Hacia dónde va Morat? Queremos seguir haciendo música durante mucho tiempo. Estamos muy contentos de, por fin, poder mostrar este tercer disco, que nos tiene muy emocionados. Y vamos hacia una gira que queremos disfrutar muchísimo, porque llevamos esperándola desde hace casi dos años.

¿En el disco se refleja la situación por la que hemos pasado? Sin duda el disco no es indiferente a toda la situación que se vivió el año pasado. Dio tiempo a madurarlo y a revisarlo, desde la elección de las canciones hasta la parte más visual. Lo que sentimos es que hemos estado un proceso de exploración sobre a dónde queremos llevar nuestro sonido, y nos hemos dado cuenta de que contamos con una ventaja muy interesante, y es que el hilo que rige nuestro camino es que estén presente los instrumentos y que podamos soportar con ellos las canciones en directo.

La pregunta del millón. ¿Qué tienen las canciones de Morat que enganchan tanto? Hay ciertas cosas que tienen que ver con la composición. Pensamos mucho las canciones, porque, al final, sí existe una intención real de cómo hacer que esto sea más fácil para que la gente las cante. Por ejemplo, la forma en la que suenan los coros animan a la gente a cantar con nosotros. Esa es la idea, animar a la gente a cantar de la forma en la que suenan los coros de las canciones. Así disfrutan más los temas.

Cantan mucho al amor y al desamor. ¿Son sus mayores vivencias personales? Sí, es lo que más hemos vivido, sin lugar a dudas. Además, el amor es un asunto universal y eso lo hace muy apto para escribir sobre ello, porque, a la larga, es con lo que la gente se siente identificada. Se trata de generar un vínculo con el público a través de las canciones. Por otro lado, ya hemos hecho canciones de otras temáticas, pero creemos que para nosotros es difícil que una canción que no hable de amor cumpla nuestros estándares, porque puede sonar a una canción de autoayuda o incluso arrogante. Ya lo haremos más adelante.

¿Cómo han sido capaces de no sucumbir al reguetón? Es que el reguetón no tiene instrumentos. En el género urbano todo son programaciones, por lo que no nos conectamos cien por cien con el reguetón. Pero nos hemos puesto la tarea de oírlo y ver cómo nos podemos dejar inspirar por él. No hay que estigmatizar ningún estilo ni cerrarse a explorar, porque nosotros, más que de un género en particular, somos fans de la música. Hasta el momento, creemos que no ha habido ningún momento en el que alguno se vea realmente jalado por hacer perreo (risas). Nosotros hemos compuesto reguetón para otros artistas, nos gusta y lo oímos, pero no es lo que Morat quiere hacer como banda.

Tampoco les cuesta mostrarse emocionalmente vulnerables. Sentimos que hay una catarsis importante cuando uno habla de estas temáticas, y no he encontrado aún ningún reguetón que genere ese tipo de sentimientos. Cuando en una canción se habla desde la perspectiva de cierta vulnerabilidad, de sensibilidad y de unos sentimientos que uno lleva dentro y que quiere sacar, adquiere una fuerza importante que hace que más de una persona se sienta identificada. En general, tanto las canciones más cañeras como las baladas de Morat comparten un sentimiento de intensidad. Me parece chévere pensar que es una forma de romper con los estereotipos tontos de que el hombre no llora y todas esas bobadas que a muchos les han contado toda la vida.

¿Qué ha cambiado desde sus inicios, allá por 2016? ¡Lo que más ha cambiado es el equipo de trabajo (ríen)!

Son famosas sus colaboraciones con grandes artistas. ¿Han pasado de ir detrás de ellos a que ahora se lo pidan a ustedes? Creemos que parte de la magia reside en que no se sienta esa diferencia de poder. Tenemos la suerte de que con la mayoría de las personas con las que hemos trabajado mantenemos una relación bastante agradable. Es muy desagradable trabajar con alguien que te mira por encima del hombro. Y eso sirve hacia un lado y hacia el otro. Para pasarla rico las relaciones tienen que ser horizontales, de tú a tú. No importa si eres Michael Jackson o si eres el asistente del electricista, porque todos acá estamos en un equipo y eso es clave en nuestra manera de trabajar.

El leitmotiv del grupo siempre fue la amistad. ¿Sigue siendo así o eso ha evolucionado de la misma forma que vuestra carrera? Sí, pero, al mismo tiempo, no tanto. Obviamente, uno sigue acumulando recuerdos y experiencias, pero lo más lindo es percibirnos de la misma manera de siempre. Es algo que valoramos mucho. Que, independientemente de que el proyecto siga creciendo, la percepción que tengamos el uno del otro siga siendo la misma y eso es importantísimo para estar aterrizados y tener muy claro de dónde venimos.

De dónde vienen y a dónde van. ¿Les da miedo pensar que, en el futuro, las circunstancias de alguno cambie y eso afecte al grupo? Sería iluso creer que vamos a estar cien por cien sincronizados para siempre, pero, al mismo tiempo todos estamos al mismo nivel. No hay que tenerle miedo a los cambios, porque van a pasar.

MORAT Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas se conocen desde los 5 años y, en su época universitaria, allá por 2011, decidieron formar Morat. La banda, que explotó en 2015 con 'Mi nuevo vicio' junto a Paulina Rubio y ha sido dos veces nominada a los Grammy Latino, ha triunfado gracias a 'hits' como 'Cuánto me duele', 'Cómo te atreves' o 'Presiento' y tres discos de estudio.

Hasta la pandemia hacían una media de 100 conciertos al año, pero todo se frenó en seco. ¿Cómo lo vivieron y, a las puertas de dos grandes giras, en España y en EE UU, sienten vértigo? No solo nosotros, todo el mundo de alguna u otra manera tuvo ese parón que llegó como una patada en la cara. Esas primeras semanas y meses fue como un momento de aceptación, de esperar. Fue un momento para volver a conectarte con la familia y los fans de otra forma y para reflexionar y para crecer en otros ámbitos que, sin duda, se reflejó también en un crecimiento en lo musical. Las ganas de tocar en directo fueron creciendo y creciendo y ahora, después de tanto tiempo, solo es una sensación de emoción y felicidad absoluta.