Labora llança una convocatòria per a contractar 1.600 menors de 30 anys en entitats locals

20M EP

Labora enceta una convocatòria per a contractar 1.600 menors de 30 anys en entitats locals. Mitjançant el programa Avalem Joves Plus s'ofereix als ajuntaments la possibilitat de contractar durant 12 mesos joves inscrits com a demandants d'ocupació.