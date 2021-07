El divertido tiktok con el que Juanjo Cardenal se despide de 'Saber y ganar' y Jordi Hurtado se siente "huérfano"

La noticia de que Juanjo Cardenal, el que durante 24 años ha sido uno de los signos de identidad del programa de TVE Saber y ganar gracias a ser la voz en off, haya dicho adiós al programa que lleva casi un cuarto de siglo en antena ha dejado a todos sorprendidos.

Nunca visible, pero siempre presente, formaba equipo con, entre otros, el no menos mítico Jordi Hurtado. Ahora, después de más de veinte años, eso va a cambiar. Juanjo Cardenal deja su puesto. Pero la voz que lo sustituya no va a ser precisamente nueva. A partir de ahora, la voz en off de Saber y ganar será la de Elisenda Roca, un nombre que resultará familiar a los amantes de los concursos de televisión, porque fue la presentadora de la primera etapa de Cifras y letras.

Antes de que eso ocurra, el propio Hurtado ha querido despedirse de su amigo y compañero dedicándole unas bonitas palabras. "Me siento huérfano un poquito, huérfano de compañero", dice Jordi. "Yo creo que esa es la grandeza: el no decir nada, el no acordar nada. El conseguir precisamente esa capacidad de improvisación, esa capacidad de comunicación, de estar simplemente con una mirada o con una palabra, poder seguir el uno al otro", añade sobre trabajar con Cardenal.

"Esa buena sincronía ha funcionado de maravilla todos esos años y ha llegado al espectador", comenta Jordi.

Una buena sintonía que también ha funcionado en las redes, donde presentador y voz en off han protagonizado un gracioso tiktok que sirve como despedida de Cardenal del concurso de TVE.