Cs pide instalar en Épila un paso peatonal elevado en el paso a nivel del Cabezo Blanco

La formación liberal propone pedir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias que suprima ese paso a nivel y lo sustituya por una pasarela peatonal que impida a los peatones el cruce por las vías.

El portavoz de Cs, Javier Longarón, ha recordado que la zona del Cabezo Blanco de Épila se encuentra apartada del centro del municipio por la vía férrea. "Los vecinos de esta zona deben cruzar todos los días esta vía para poder acceder al centro, en unas condiciones de seguridad difíciles y peligrosas", ha alertado, recordando que la otra opción de paso que existe es a través de un paso subterráneo para vehículos, pero que "resulta igualmente peligroso para los peatones, más cuando las condiciones de visibilidad se reducen".

En España, desde 1978 no se autoriza el establecimiento de nuevos pasos a nivel y, desde 1987, los cruces de carreteras u otras vías de comunicación con líneas férreas que se produzcan por el establecimiento o la modificación de cualquiera de ellas deben, en todo caso, realizarse a distinto nivel, ha señalado el concejal, para apuntar que ha habido actuaciones para sustituirlos, como han sido el Plan de Seguridad en Pasos a Nivel 2005-2012 del Ministerio de Fomento.

Asimismo, durante este año, ADIF está realizando la modificación de muchos de estos pasos en Asturias, Cantabria o Valencia, en su red de cercanías.

"La solución para la mejora de las condiciones de seguridad de nuestros vecinos es la construcción de un paso elevado o pasarela peatonal, para que los vecinos puedan cruzar las vías de tren en condiciones de seguridad", ha recalcado Longarón, para pedir el apoyo del pleno a esta propuesta.

Por otra parte, Cs se ha reunido con los portavoces de los distintos grupos políticos del consistorio para proponerles presentar una moción conjunta que inste al Gobierno de Aragón a mejorar la atención telefónica en el centro de salud de Épila. "No sabemos si es pasividad, dejadez o falta de personal, pero es vergonzoso que los vecinos llamen 20 veces para ser atendidos, sea de urgencia o no, y no se les coja el teléfono", ha lamentado el portavoz.