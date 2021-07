Detingut a Elda un conductor després de fugir sense carnet i per donar positiu en alcohol i drogues

La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat alacantina d'Elda un home de 61 anys per conduir de forma temerària pels carrers d'un polígon industrial per a evitar una sanció per usar el telèfon mòbil mentre conduïa. A més, l'arrestat mancava de carnet i va donar positiu en alcohol i drogues quan va ser interceptat.