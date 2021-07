Pablo Iglesias, sobre su salida del Gobierno: "No es una derrota"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha declarado en una entrevista al diario italiano La Stampa, que su salida del gobierno "no es una derrota" porque ahora trabajará donde su aportación "será más necesaria". Se trata de su segunda reaparición pública tras abandonar la política después de haberse presentado como candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid y quedar como quinta fuerza política.

Iglesias ha hablado sobre su paso por el ejecutivo de Pedro Sánchez, recientemente renovado, y ha dicho que tenía claro que iba a ser "recibido de forma hostil" por su pasado combativo en el que participó en manifestaciones como la de 2001 en Génova o el 15-M.

El exvicepresidente ha aclarado además que "llegar al poder no significa tenerlo, sino desafiar al poder con más instrumentos", aunque ha reconocido que gobernar significa "enfrentar muchas contradicciones".

Sobre sus enfrentamientos en el gobierno de coalición con el partido socialista ha dicho que cuando algunas ideas "llegan a la cima" tienen que "chocar con el poder".

Los ataques mediáticos a Podemos

"Hay un precio político cuando estrechas un acuerdo de legislatura con fuerzas vascas y catalanas y cierras la posibilidad de que el Partido Socialista se alíe de nuevo con la derecha" y como ha denunciado ya en varias ocasiones, Iglesias cree que ese precio son los ataques de los poderes mediáticos a Unidas Podemos.

Iglesias cree que hay entidades que han intentado "destruir" a Podemos gracias a "estrechos vínculos" con los poderes mediáticos, ha dicho refiriéndose a esas famosas cloacas del Estado de las que tantas veces ha hablado. Pero no es algo que haya pillado al partido desprevenido: "Sabíamos que el poder no toma prisioneros y defiende privilegios, y cuando la democracia cambia el equilibrio de poder, alguien deja de ser democrático".

El abandono de la política

El exvicepresidente reiteró que ni su salida del ejecutivo, ni su abandono de la política tras las elecciones de Madrid del 4 de mayo, son "una derrota" ya que sigue trabajando donde su aportación es más necesaria, "como militante".

Además, no se muestra preocupado por el liderazgo de Podemos, que cree haber dejado en buenas manos, en manos femeninas concretamente: "No pasa nada porque no esté yo, sino compañeros y sobre todo compañeras, que puedan mejorar los resultados que yo obtuve", ha dicho Iglesias. "Lo fundamental es que el colectivo avance", ha afirmado con rotundidad.