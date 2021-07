Médica interna residente del Hospital Virgen Macarena gana un concurso de una revista científica norteamericana

20M EP

NOTICIA

La médico interna residente (MIR) de último año del servicio de Medicina Nuclear, Ana Moreno Ballesteros, ha ganado un concurso que periódicamente organiza 'The Journal of Nuclear Cardiology', una de las publicaciones de la American Society of Nuclear Cardiology (ASNC), donde los participantes deben adivinar la consistencia de un estudio describiendo con la mayor precisión una imagen de Cardiología Nuclear.