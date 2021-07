Crema la cinta transportadora en una zona de combustibles d'una fàbrica de ciment d'Alacant

La cinta transportadora d'una zona de combustibles d'una fàbrica de ciment d'Alacant s'ha incendiat aquesta matinada per causes que no han sigut precisades, segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers.