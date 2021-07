Recomiendan vigilar la lixiviación de las balsas de purines en Fuente Álamo

20M EP

NOTICIA

Las balsas estudiadas que acumulan los purines procedentes de las granjas porcinas situadas en Fuente Álamo no son completamente impermeables, pero sus lixiviados no han alcanzado el nivel del subsuelo en el que se encuentra el acuífero que vierte al Mar Menor, según concluyen las investigaciones realizadas por investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena, que recomiendan, no obstante, instalar en las balsas un piezómetro para monitorizar anualmente la posible lixiviación.