Alejandro Albalá, muy duro con Lola Mencía: "No merece llegar a la final de 'Supervivientes 2021'"

Este lunes, Telecinco emitió el último Supervivientes: conexión Honduras de la temporada. Y lo hizo con la primera entrevista en plató de Alejandro Albalá, quien acababa de regresar de Honduras tras ser expulsado del reality el pasado jueves.

El exmarido de Isa Pantoja apareció con 11 kilos menos y deshaciéndose en halagos con todo aquel que hubiera en plató a su entrada, algo que le fue correspondido: la única pega que le pusieron a su concurso es su falta de productividad.

Albalá se caracterizó en el programa por sus buenas maneras hasta cuando compañeros como Tom Brusse tenían comportamientos cercanos al bullying con él. Una mansedumbre por la que Albalá se arrepintió en el plató.

“Viendo las imágenes a posteriori, no me tenía que haber callado tanto. Yo he pescado más que Tom, pero él se llevaba una hora hablando del pez que había pescado y yo lo dejaba con total normalidad y entraba al mar a por otro”, recordó.

Unas palabras con las que coincidieron Lara Sajén, el presentador y Paz Guerra, su madre, que se incorporó más adelante con una accidentada sorpresa. "Continuamente me encuentro cosas que no sabía que había hecho", dijo la progenitora.

Albalá recibió también las disculpas del Maestro Joao en nombre de Tom Brusse por todos aquellos comportamientos injustificados por parte del francés. Además, el vidente opinó que Albalá era "un gran chico".

Pero hay alguien para quien Albalá no tuvo palabras amables: Lola Mencía, de La isla de las tentaciones 3. Justo después de que interviniera Palito Dominguín por videollamada y de que reivindicara el concurso de ambas, Albalá lo sentenció.

"Oigo muchos comentarios sobre que Lola y yo tenemos ventaja... me gustaría decir que no teníamos absolutamente nada que ver la una con la otra, somos muy distintas y no nos conocíamos; y creo que el hecho de que decidiéramos llevarnos bien es algo a valorar", reflexionó Palito.

"Tengo que decir que para mí Lola no merecía llegar a la final. Al verse entre los otros concursantes ha sido completamente eclipsada, y para mí pegaría más en la final otro tipo de superviviente como Lara Sajén, por ejemplo", opinó Albalá en respuesta.