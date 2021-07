Mery, en 'First dates': "No me entiendo con la gente joven, me dan mucho asco"

Este lunes visitaron First dates Mari Carmen –peluquera- y Mery –vedette-, madre e hija, con la ilusión de encontrar el amor en el local de Cuatro, con su respectiva supervisión: "Tenemos mucho apego las dos, hacemos todo juntas porque nos compenetramos perfectamente", señaló la madre.

"Ni ella ha encontrado a nadie con quien compenetrarse y yo, tampoco. Entre las dos estamos muy felices", añadió Mari Carmen. "Mi madre, cuando se enamora, es muy pava y lo da todo", reconoció Mery.

Mery y Mari Carmen, en 'First dates'. MEDIASET

La peluquera señaló que "me considero simpática, divertida, más o menos mona, del montón bueno. Estoy muy contenta conmigo misma y satisfecha de mí". Lidia Torrent quiso saber qué perfil de hombre estaban buscando.

"Me gustaría todo un caballero, un señor elegante, correcto... que me abran la puerta, me cedan el paso, eso me ha gustado toda la vida", respondió la madre. "No me entiendo con la gente joven, me dan mucho asco. Soy una 'viejoven', una señora de 80 años en el cuerpo de una de 22", admitió Mery.

La vedette fue la encargada de recibir a la cita de su madre, Alberto, que señaló en su presentación que "la palabra sexo ocupa el 60% de mi día a día, para mí es muy importante".

Mery y Alberto, en 'First dates'. MEDIASET

El barcelonés se quedó con la boca abierta al ver a Mery: "Nunca había visto a una mujer tan grande y tan bonita", pero Torrent le aclaró que "no es tu cita, la persona con la que la vas a tener tiene un vínculo con ella, es su hija".

Alberto pasó a la mesa para conocer a Mari Carmen, aunque la vedette no vio claro el futuro de su madre y su pareja de la noche: "Es viudo y a ella no le gustan porque dice que se acuerdan mucho de su mujer".

A continuación llegó la cita de la joven, Hugo: "Soy un enamorado del teatro y del espectáculo en general", afirmó el actor. Nada más verle, Mery se puso a cantar, algo que encantó al madrileño.

"La primera impresión no ha sido mala, me lo esperaba peor. El chico no es mi tipo, pero no está mal. Soy sextosexual, siempre me voy a enamorar de quién de mí no se enamora", señaló la joven. Hugo, por su parte, comentó que su cita tenía "una carita muy dulce y canta como los ángeles".

Hugo, Mari Carmen y Mery, en 'First dates'. MEDIASET

Las dos parejas se fueron conociendo un poco más en sus respectivas mesas e, incluso, Mari Carmen se animó a visitar la de su hija para conocer al actor con el que estaba cenando.

Al final, Hugo sí que quiso tener una segunda cita con Mery porque "hemos tenido bastantes cosas en común". Pero la barcelonesa no quiso volver a quedar: "Por el tema de la distancia y por el físico, no he sentido las mariposas que tendrían que aparecer a primera vista".

Hugo y Mery, en 'First dates'. MEDIASET

Mari Carmen, por su parte, sí que quiso tener una segunda cita con Alberto: "No he tenido ninguna duda y he estado muy a gusto". Pero él no quiso volver a ver a la peluquera como pareja: "Sería más como amigos".