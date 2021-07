Marta, a Carlos Sobera: "He venido a 'First dates' buscando a un empotrador"

"Me gusta mucho contagiar a la gente de mi positivismo y que se sientan felices día a día porque, a lo mejor, mañana no puedes contar lo que has vivido hoy", afirmó Marta en su visita a First dates este lunes.

La valenciana le contó a Carlos Sobera que "en el amor me ha ido bien. Soy viuda, pero carpe diem, siempre he sido una persona muy positiva. A raíz de fallecer mi marido sentí que tenía que hacer cosas porque a lo mejor al día siguiente me podía morir".

"Se me da bien conocer gente y todos quieren conocer a Marta, soy la milf del pueblo", reconoció entre risas. "Soy la más famosa, presidenta del AMPA, de mi escalera... les gusta el poder porque da pasión, y mi sonrisa también influye", señaló.

Entonces el presentador quiso saber el motivo por el que había acudido al local de Cuatro: "Estoy buscando un buen empotrador, que tenga espíritu y buena vitalidad porque, al final, todo se viene abajo", afirmó la dependienta.

Su cita fue Argimiro, que comentó en su presentación que "soy árbitro de fútbol desde hace 25 años, empecé con 17 y he llegado a pitar en 3ª división, ser asistente en 2ªB y también en los torneos infantiles que organizaba José Ramón de la Morena".

Al conocerse en la barra del restaurante, la valenciana se mostró un poco desconfiada por la otra profesión del madrileño: "Es vendedor de seguros y no me gustan porque son comecabezas y al final les pides y...".

Ambos pasaron a la mesa para cenar donde comenzaron hablando de sus hijos, de su corta diferencia de edad (41 ella y 42 él), que ambos cumplían años en diciembre, pero el árbitro no dudó en piropearla: "Pareces mucho más joven, como mucho 32 o 33".

La valenciana le contó a Argimiro que era una habitual usuaria de TikTok "pero algunos no son aptos para menores porque digo cosas como que quiero que la tenga muy grande o que a mí me gustan empotradores", señaló riéndose.

"Eso lo ven mis hijos y me preguntan qué significa eso y les digo que busco a un hombre que sepa montar muebles porque saben que a mí no se me da bien el bricolaje", le explicó al árbitro.

Al final, el madrileño dejó claro que querría tener una segunda cita porque "ha cumplido todas mis expectativas y ha sido un placer Es totalmente afín a mí". Marta, por su parte, también quiso volver a quedar con Argimiro: "Me ha caído genial y congeniamos bastante".