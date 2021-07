Vecinos del Polígono Sur muestran su protesta por el cierre vespertino de los centros de salud de la zona

"Este hecho, como en otros años, nos ratifica en la marginación y exclusión que vivimos, a la que se suma, además, la que ejercen las administraciones públicas, en este caso la sanitaria, con respecto al Polígono Sur", ha precisado el colectivo en una nota.

Agrega que "en una población de más de 45.000 personas, con graves carencias socioeconómicas, educativas, laborales y por supuesto sanitarias, se nos envía, para poder ser atendidos por los servicios sanitarios de urgencia, a la barriada de Amate, sin tener en cuenta las dificultades que tienen nuestros vecinos del Polígono Sur para desplazarse".

Los argumentos que se dan por parte del Servicio Andaluz de Salud "no son de recibo: por un lado se nos dice que faltan facultativos, pero no solo en este tiempo sino que, en nuestros centros de salud del Polígono Sur, no se han llegado a bajar los cupos por facultativos para una mejor atención a las familias; y por otro lado, que decae la demanda asistencial, parece mentira que no se sepa que en nuestros barrios no existen las vacaciones".

"Entendemos que, por realidad de la zona, se debería dejar uno de los dos centros para la atención de urgencias de tres a ocho de la tarde. Se pretende hacer pedagogía con la población para que no vayamos, si no se necesita, a las urgencias del Hospital General, pero nuestros vecinos acuden a dichas urgencias por la proximidad en la que nos encontramos", lamentan.

Y es que, añaden, "no existe una sensibilidad, por parte de la administración sanitaria, hacia estos barrios. Ni el Comisionado ni los responsables del Servicio Andaluz de Salud tienen en cuenta las especiales circunstancias en la que se encuentra esta zona de Sevilla. Es por ello por lo que exigimos que se abra uno de los dos centros de salud para la atención en el Polígono Sur: ya está bien de sentirnos excluidos y marginados".