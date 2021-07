Las 'Kellys' quieren crear una central de reservas hoteleras con sello de "trabajo justo"

Las 'Kellys' han decidido impulsar una central de reservas de hoteles propia con establecimientos que cumplan con un "sello de trabajo justo". El sindicato que agrupa a las trabajadoras de la limpieza y camareras de piso se ha cansado de esperar y de la falta de "voluntad política", y ha decidido poner en marcha este proyecto con hoteles en los que se respete el convenio colectivo, no haya externalizaciones y cuenten con igual retribución entre hombres y mujeres.

"Los viajeros podrán reservar sus habitaciones directamente con nosotros", ha apuntado Vania Arana, portavoz de las Kellys Barcelona. El sindicato iniciará en breve una campaña de micromecenazgo a través de Goteo para conseguir los 60.000 euros necesarios para crear la central de reservas de hoteles.

"Con esta financiación podremos llevar a cabo el portal web de reservas, una aplicación móvil potente, los convenios con los hoteles, una asesoría técnica, publicidad y un largo etcétera para hacer realidad este proyecto", ha detallado Arana.

La campaña de micromecenazgo llevará por título 'Reserva tu habitación con las Kellys' y tendrá una duración de 80 días, con el objetivo de conseguir un mínimo de 60.000 euros y un máximo de 90.000. "Con esta central de reservas queremos intentar cambiar el paradigma más mercantilista de otras opciones como Booking o Trivago. Queremos demostrar que se puede generar riqueza poniendo por delante el bienestar y la salud de los trabajadores", ha señalado la portavoz de las Kellys Barcelona, que este lunes ha presentado la iniciativa en la plaza Reial de Barcelona.

"Evidentmente los establecimientos hoteleros que formarán parte de nuestra central de reservas se han de comprometer con este sello de trabajo justo y de calidad", ha reiterado Arana. Según las Kellys Barcelona, ya habría algunos hoteles dispuestos a sumarse a esta iniciativa. "Diversos establecimientos con el sello ecológico ya podrían formar parte de nuestra central de reservas, pero después se tendrá que ir hotel por hotel a hablar con ellos", ha apuntado Arana.

Inicialmente, el portal de reservas se centrará en Barcelona ciudad y alrededores, pero se quiere ir ampliando hasta llegar a todo el mundo. "La central de reservas de las Kellys comenzará en Barcelona, pero quiere tener hoteles también en toda Europa y en América Latina", ha reflexionado en voz alta la portavoz de las Kellys Barcelona.

"Falta de voluntad política"

"Estamos muy ilusionados, creemos que esto funcionará. Esta central de reservas pretende ser también una herramienta de transformación social que vaya más allá de la contratación de alojamiento en hoteles", se ha mostrado convencida Arana. "Se trata de un turismo más sostenible y basado en el respeto, la belleza y el bienestar", ha dicho la portavoz de las Kellys Barcelona, que ha lamentado la "falta de voluntad política" para impulsar el sello de calidad laboral en la hotelería. En 2018, el pleno del Parlament instó al Govern a crear este sello, pero en tres años no se ha hecho nada. "El mismo conseller El Homrani nos dijo que no le daba apoyo y que no lo desarrollaría", ha criticado Arana.

"Y la patronal también envió una carta en contra del sello de calidad hotelera aprobado en el Parlament", ha recordado la portavoz de las Kellys Barcelona, que tampoco han encontrado 'buena sintonía' con el actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. "Nos pidió tiempo y que ya se pondría en contacto con nosotros, pero ha pasado más de un mes y no hay novedades", ha lamentado Arana. "Sigue sin haber voluntad política y, por eso, hemos decidido dar el paso e iniciar el camino nosotras con la central de reservas de hoteles", ha concluido la portavoz de las Kellys Barcelona.