Kiko Rivera e Irene Rosales se pronuncian en 'Sálvame' sobre los rumores de ruptura: "Inventar es gratis"

Desde que la pasada semana, el paparazzi Pablo González asegurara en Sálvame que Kiko Rivera e Irene Rosales estaban en crisis, muchos son los rumores que han avivado esta noticia. Ellos, por su parte, han respondido declarándose su amor públicamente y desmintiéndolo, algo que han vuelto a hacer este lunes en Sálvame.

Tanto Lydia Lozano como Las Mellis han contado en el programa que tenían información de que la pareja no pasaba por sus mejores momentos. Los colaboradores también han destacado el papel de Irene Rosales en las decisiones que se han tomado en plena guerra con Isabel Pantoja y se ha dejado caer que su marcha de la televisión tenía relación con una posible ruptura.

Sin embargo, la propia Irene Rosales ha querido desmentirlo con un mensaje que le ha enviado a Kiko Matamoros, su excompañero de Viva la vida: "Estoy mejor que nunca con mi marido. He tenido situaciones en las que lo he podido haber dejado y he confiado en el amor que nos tenemos. Inventar es gratis".

Por su parte, Kiko Rivera también se ha pronunciado indirectamente a través de su amigo Rafa Mora. "Kiko me traslada que él está viviendo un momento álgido con Irene, está superbien. Y se descojona de La Mellis", ha asegurado el extronista.

El valenciano, además, ha asegurado que no veía que estuvieran mal, pues ha pasado recientemente ha estado con ellos pasando unos días y veía su relación igual que siempre.