La Diputació de València estrena al Teatre Principal el projecte itinerant de música i dansa 'Temps d'abraçar'

Així, al voltant de 300 persones van presenciar aquest diumenge al teatre del carrer de les Barques la primera entrega d'una iniciativa itinerant que recorrerà diferents municipis de la província, ha indicat la institució provincial en un comunicat.

L'objectiu de 'Temps d'abraçar' és rendir tribut a la societat valenciana "pel seu esforç i responsabilitat durant la pandèmia". En aquesta línia, la diputada d'Educació i Inclusió Social, Empar Folgado, ha remarcat que el projecte naix de "la necessitat de plasmar, d'una forma física, el tribut als valencians com a col·lectiu resilient i solidari".

Folgado ha recordat "als qui ja no estan amb nosaltres i també als qui s'han sobreposat i ens mostren el coratge amb el qual hem de seguir lluitant contra la pandèmia".

Per la seua banda, el vicepresident de la Diputació, Rafa García, ha qualificat l'estrena com "un acte meravellós que recorda la necessitat de l'abraçada en una societat com la nostra en la qual és fonamental". "Aquests esdeveniments culturals ens van donant oxigen després de 16 mesos de lluita contra la pandèmia", ha assegurat.

A la presentació en el Principal també van acudir els diputats Eli García, Mentxu Balaguer, Andreu Salom i Carlos Gil. Els responsables provincials han coincidit a destacar la importància de la iniciativa en el full de ruta de la institució de renovar el seu compromís amb la cultura en un context condicionat per la crisi sanitària.

L'estrena de 'Temps d'abraçar' tindrà continuïtat amb la programació de set concerts en altres municipis valencians, que hauran de sol·licitar l'organització de l'esdeveniment a la Diputació i complir una sèrie de requisits quant als espais i les mesures de seguretat pertinents.

Amb un elenc professional que ha treballat l'adaptació multidisciplinària del Rèquiem de Mozart, els concerts itinerants tindran dos formats: tres simfònics amb orquestra, cor d'entre 50 i 70 intèrprets i quatre solistes; i quatre de càmera amb grup instrumental, cor d'entre 40 i 50 veus, òrgan, solistes i ballet en xicotet format.

'Temps d'abraçar' té com imatge l'obra creada per l'artista il·licità Joan Castejón, format en la valenciana Escola de Belles Arts de San Carlos i un dels principals representants del realisme social en la renovació plàstica espanyola de postguerra. L'evocadora imatge de Castejón fon l'absència, la presència i les abraçades per a donar sentit a "un projecte col·lectiu que parla de record i del desig de véncer definitivament a la pandèmia".